«В этом году Кубок России прошел по новой схеме. Был жёсткий отбор, и лишь одна команда на полуфинальном этапе выходила из подгруппы. Люди боролись, отдавали все силы и знания. Просто так команды в «Финал четырех» не попали. К нам приехали сильнейшие команды России. Уверен, что всех нас ожидает замечательное зрелище. Надеюсь, что турнир пройдёт по принципу «фэйр-плей» и всем нам запомнится.

Финансы на последнем месте. Главное – чтобы волейбол становился более популярным и конкурентоспособным с другими видами спорта. По моему мнению, после Лондона мы должны были более широко поднимать имидж волейбола. Где-то недоработали. Этим нужно заниматься. У кого-то больше возможностей, у кого-то – меньше. Речь не идёт о Белгороде, финансах. Речь о привлечении внимания, СМИ. Мы боролись за «Финал четырёх» в честной и конкурсной борьбе. Все знают, что мы умеем проводить турниры. Я как руководитель заверяю, что не будет никаких катаклизмов. Все будут ощущать комфорт и заботу, что пойдет на пользу российскому волейболу.

Почему не будет матча за третье место? По этому поводу была полемика. Пришли к выводу, что командам такой матч ничего не дает, лишь отрицательный эффект», — цитирует Шипулина «Спорт Бизнес Online».

Напомним, «Финал четырех» пройдет 2-3 декабря с участием «Белогорья», казанского «Зенита», новосибирского «Локомотива» и кемеровского «Кузбасса».