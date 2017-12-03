Победителем Кубка России по волейболу-2017 среди мужчин стал «Зенит-Казань».

В финале «Зенит» обыграл «Кузбасс» (Кемерово). Итоговый счет матча по партиям – 3:2. Счет в партиях - 19:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:11.

Отметим, что «Зенит-Казань» выиграл турнир в четвертый раз подряд. Для команды это седьмая победа в Кубке России.

Волейбол. Кубок России

Мужчины

Финал

«Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:11)