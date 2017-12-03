«Зенит-Казань» стал победителем Кубка России по волейболу, обыграв в финале «Кузбасс»
Победителем Кубка России по волейболу-2017 среди мужчин стал «Зенит-Казань».
В финале «Зенит» обыграл «Кузбасс» (Кемерово). Итоговый счет матча по партиям – 3:2. Счет в партиях - 19:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:11.
Отметим, что «Зенит-Казань» выиграл турнир в четвертый раз подряд. Для команды это седьмая победа в Кубке России.
Волейбол. Кубок России
Мужчины
Финал
«Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:11)
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— «Зенит-Казань» (@volleyzenit) 3 декабря 2017 г.
ДА! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
ВЫИГРЫВАЕМ СУМАСШЕДШИЙ ФИНАЛ!
ЗАБИРАЕМ КУБОК РОССИИ 2017 В КАЗАНЬ!#ЗенитКазань #ЛЮДИZ #10ZEN pic.twitter.com/YfY9sPn5bJ