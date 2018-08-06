Четвертый день чемпионата Европы по летним видам спорта только в плавании принес сборной России шесть медалей! Для сравнения – за весь предыдущий аналогичный турнир – в 2016-м, в Лондоне – у наших пловцов наград было… две. В Глазго все изменилось!

ЕФИМОВА ПРОТИВ ПАРНЕЙ

Микст-эстафета – это реальное шоу! Серьезно! Сама идея не нова. Но взять хотя бы тот же биатлон – там в смешанных четверках мальчики бегут только с мальчиками, а девочки – с девочками. В плавании все иначе. Тренеры сами выбирают, кого ставить на каждый этап в конкретной дисциплине. В итоге мужчины соревнуются с женщинами, женщины – с мужчинами, отсюда – общий сумбур, отрывы в 5-6 секунд, которые качаются туда-сюда в разные стороны… Лидеры меняются постоянно, интрига – запредельная, адреналин – зашкаливает…

Нет, это действительно круто!

Правда, тактика и стратегия имеет куда большее значение, чем обычно. Вот как отнестись к тому факту, что на втором этапе комбинированной микст-эстафеты 4х100 м – когда надо плыть брассом – в бассейн нырнула лишь одна хрупкая девушка? Да, наша Юлия Ефимова. И еще семь крепких, накачанных парней. Почему тренерский штаб не учел, что именно в брассе разрыв по времени между полами куда больше, чем в любом другом стиле? Что даже Ефимовой будет сложно бороться с Адамом Пити? Британец так-то в субботу мировой рекорд обновил!

Юлия показала супер-скорость. И проплыла быстрей самой себя в сравнении с женским воскресным финалом на этой дистанции. Где, к слову, выиграла золото. Но с мужиками, конечно, не сдюжила. И тот самый отрыв, созданный Пити, позволил британцам удержать первое место. Несмотря на старания всех остальных наших пловцов.

Серебро. Поражение. Горечь…

Вы осознали, да? Второе место нас уже расстраивает! ЧЕ-2016 в Лондоне принес нашей команде всего-то две медали – серебро и бронзу. Один только четвертый день ЧЕ-2018 в Глазго порадовал шестью наградами! Включая две золотые.

Да-да, к хорошему так быстро привыкаешь…

МОЛОДЕЖЬ АТАКУЕТ

На самом деле, нет повода расстраиваться. Вот радоваться поводы есть!

Светлана Чимрова задала нужный темп уже в начале главной, вечерней сессии. В финале баттерфляем на 200 м уступила лишь Богларке (не Болгарке!) Капаш из Венгрии. Первое серебро! Затем Климент Колесников с Евгением Рыловым разобрались с соперниками в битве на 100-метровке на спинке… И надо было видеть потухший взгляд Рылова, проигравшему на финише 18-летнему соотечественнику. Евгения понять можно – обидно. А мы вот давно видели последний раз, как в финальном заплыве на подобном-то уровне два россиянина уничтожали остальных?

Анастасия Гуженкова добавила приятных впечатлений – завоевала бронзу на 200 м вольным стилем. Вторую награду на этой дистанции в истории не то что России – даже СССР! Антон Чупков с новым рекордом Европы «утопил» конкурентов в финале брассом на такой же дистанции. Потом спокойно улыбался:

– Жаль, до рекорда мира не дотянулся чуть-чуть. Теперь эта мысль не дает мне покоя.

И под занавес дня – то самое серебро в миксте. Итого за турнир – уже 15 наград (5-7-3). Сравните с тем, что было в Лондоне-2016…

И напоследок… Чимровой – 22 года. Чупкову и Рылову – по 21. Гуженковой – 20. Колесникову – 18. Вы все еще думаете, что российское плавание в кризисе?

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ*

Страна З С Б Всего 1. Россия 14 9 7 30 2. Италия 7 7 14 28 3. Великобритания 7 7 8 22 4. Франция 6 5 4 15 5. Голландия 5 6 6 17

* общий зачет Чемпионата Европы по летним видам спорта (не только по плаванию).