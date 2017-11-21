Смерть знаменитого штангиста Наима Сулейманоглу снова заставила вспомнить о проблеме допинга в тяжелой атлетике (и не только в ней).

В Турции в возрасте всего 50 лет скончался легендарный тяжелоатлет Наим Сулейманоглу. Этнический турок родился в Болгарии и прославился под фамилией Сулейманов, но в декабре 1986 года после соревнований в Мельбурне он не вернулся в расположение болгарской сборной и сбежал в Турцию. Именно под флагом этой страны он добился наибольших успехов и стал самым титулованным тяжелоатлетом за всю историю вида спорта.

Его убил допинг?

Не один год жизни Сулейманоглу страдал от тяжелой болезньи – циррозом печени. Еще в 2009 году врачи буквально вернули с того света спортсмена, которому пришлось пробыть три месяца в больнице. 25 сентября 2017 года Наим был снова доставлен в больницу из-за недостаточности печени, вызванной терминальной стадией цирроза. Некоторое время потребовалось на то, чтобы найти донора для трансплантации органа. В итоге, 6 октября Сулейманоглу перенес операцию по пересадке печени. Но уже спустя месяц из-за внезапного кровоизлияния в мозг и увеличения отека ему пришлось перенести еще одно хирургическое вмешательство. Организм спортсмена не выдержал и 18 ноября тяжелоатлет скончался.

Смерть тяжелоатлета (и особенно ее причина - болезнь печени) сразу же заставили многих вспомнить о допинговых скандалах в тяжелой атлетике: именно печень страдате больше всего при приеме большинства запрещенных препаратов. Нет, конечно, Сулейманоглу или «карманного Геркулеса» - так его прозвали из-за невообразимой силы и маленького роста (147 см) - никто и никогда не ловил за руку. Но юность самого спортсмена и его карьеры пришлась как раз на то время, когда в Болгарии штангистыели допинг пачками. Впрочем, не только в Болгарии. Весь социалистический лагерь находился под влиянием государственной поддержки искусственной стимуляции спортсменов для достижения выдающихся результатов в борьбе с загнивающими капиталистами. Об этом свидетельствуют, в частности, опубликованные архивы в ГДР. По особому распоряжению партии врачи кормили спортсменов «витаминами», которые улучшали результаты, но подрывали здоровье. У многих атлетов со временем начались проблемы со здоровьем: от бесплодия до цирроза печени и сердечной недостаточности.

Тренер сборной Германии по тяжелой атлетике Оливер Карузо считает, что допинг в его виде спорта и по сей день принимают спортсмены из многих стран: «Не только Россия и Болгария прибегают к допингу. Систематический допинг есть в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Армении, Молдавии, Румынии и Украине. Эти страны тоже должны быть исключены. А они борются за медали на Играх. Система больна, она коррумпирована. Есть те, кто это покрывает. Я знаю, как это работает, мне рассказывали иностранные коллеги. Их предупреждают, когда будет допинг-контроль».

Можно с уверенностью предполагать, что перспективный Наим Сулейманоглу был участником подобной «программы смерти». Вполне возможно, что сам тяжелоатлет и не подозревал об этом, но недуг, который проявился у него в резкой форме уже в возрасте 41 года говорит сам за себя. Но не только Болгария грешила и продолжает, кстати, грешить допингом в тяжелой атлетике. На Олимпиаду в Рио болгарских спортсменов ведь не допустили. Ранее и турецкие атлеты оказались отстранены от чемпионата мира. Получается, что Наим Сулейманоглу вполне мог стать жертвой последствий намеренного или неумышленного применения допинга.

Как все начиналось?

На самом деле, проблема допинга – не бич последних десятилетий. История использования стимулирующих препаратов развивалась параллельно истории мирового спорта. Известно, что в Древней Греции спортсмены применяли особые снадобья из сырых грибов. Чем не допинг? Естественно, в те времена WADA не существовало, чтобы погрозить пальчиком древнегреческим атлетам.

Но в погоне за высокими результатами дело нередко доходило до летальных исходов. Первым случаем смерти от допинга является гибель велосипедиста Линтона в 1886 году. В 1904 году одной ногой на «том свете» до финиша добрел марафонец Томас Хикс. Спортсмен несколько раз валился в обморок, но появлялись врачи американской команды и давали ему выпить гремучую смесь бренди и яда-стрихнина. В определенных дозах стрихнин – сильнейший стимулятор мышечной деятельности. Легкоатлет пришел к финишу вторым, но все же получил золотую медаль. Его конкурент был уличен в мошенничестве. Парадокс!

В Риме в 1960 году на Олимпиаде от передозировки амфетамина умер датский велосипедист Курт Йенсен. А спустя семь лет на гонке «Тур де Франс» по тем же причинам скончался велогонщик Томми Симпсон. После этого случая и началась борьба с допингом, в которую первой втянулась Франция.

Если верить международной статистике, то сейчас применение допинга наиболее характерно для бодибилдинга. Около 90 %спортсменов принимают различные стероиды. Затем идут велоспорт, плавание, лыжные гонки, тяжелая и легкая атлетика.

Кстати, именно с началом борьбы против допинга соревнования в какой-то степени превратились в «битву фармацевтов». Одни вычисляют и запрещают препараты, а другие пытаются создать что-то новое, не доступное для обнаружения первыми. С успехами «фармакологии» связывают и ошеломляющие результаты тяжелоатлетов в 70-80-е годы, благодаря приему стероидов. И тут мы снова обращаемся к персоне Наиму Сулейманоглу. А в 90-е использование эритропоэтина вывело бегунов на длинные дистанции на новый уровень.

До появления Всемирного антидопингового агентства в 1999 году допинг, как говорится, «лился из ушей». Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на таблицы мировых рекордов.

Источник: skirun.ru

А ведь за всем этим стоит здоровье спортсменов. Пусть побочные эффекты от применения допинга и не проявляются сиюминутно, но влияние запрещенных препаратов на организм не может пройти бесследно для любого атлета.

Что нас не убивает, то делает сильнее?

Как уже стало ясно, современный допинг – это не грибы и коренья, а хитроумный фармакологический крючок, на который попадаются многие спортсмены в погоне за результатом. Такие вещества могут резко поднимать на короткое время активность нервной и эндокринной систем, а также увеличивать мышечную силу. Также к допингу относятся препараты, стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы.

Чтобы получше разобраться в море запрещенных веществ можно выделить основные. Главное – понимать, что каждый из видов допинга оставляет серьезный след в организме спортсмена и подрывает его здоровье.

Эритропоэтин

Это гормон, который стимулирует образование эритроцитов из поздних клеток-предшественников и повышает выход ретикулоцитов из костного мозга в зависимости от потребления кислорода. Проще говоря, эритропоэтин – копия природного почечного гормона. Сейчас многие спортсмены и тренеры называют его «допингом прошлого тысячелетия», поскольку в наше время вычислить его очень легко.

Разработан препарат был еще в 1983 году американцами и сразу был задействован в спорте. Вычислить его было практически невозможно, пока французы не нашли уникальный способ. Эритропоэтин начали находить в пробах многих велогонщиков, но фармакология не стояла на месте и изобрела новый вид ЭПО. Только в 2007 году удалось научиться распознавать и его. Благодаря тому, что препарат улучшает выносливость, то его использовали в циклических видах спорта: велогонках, конькобежном спорте, биатлоне, плавании и тд.

По своему составу ЭПО практически не отличается от природного гормона, поэтому явных побочных эффектов не имеет. Но длительное применение и передозировка могут вызвать увеличение вязкости крови. А это уже ведет к нарушениям в системе кровоснабжения головного мозга и сердца. Специалисты считают, что особенно опасно использовать препарат во время тренировок в среднегорье.

Диуретики (ацетазоламид, фуросемид, триамтерин)

Как только в спорт пришли анаболические стероиды, появились и диуретики. Это специальные мочегонные вещества, которые часто используют для выведения лишней жидкости из организма. Эффект у препарата довольно короткий, поэтому обычно принимают его непосредственно перед турниром. Один из самых главных «плюсов» для негодяев спорта – диуретики провоцирует интенсивное мочеотделение, что в свою очередь помогает скрыть следы применения других допингов. Иногда диуретики маскируют использование других препаратов за счет снижения плотности мочи.

Применяются диуретики чаще всего в художественной гимнастике, легкой и тяжелой атлетике – видах спорта, где важно придание мускулатуре подчеркнутых форм или резкое снижение веса спортсмена. Среди побочных эффектов – резкое нарушение водного и электролитного баланса, сбой обмена некоторых веществ в организме спортсмена: углеводов, липидов, мочевой кислоты и фосфатов.

Анаболические стероиды (станозолол, тестостерон, метенолон)

Что может имитировать мужской гормон тестостерон лучше анаболических стероидов? Эти фармакологические препараты ускоряют синтез протеина внутри клеток, что приводит в вынужденной гипертрофии мышечной ткани. Используются «в паре» с диуретиками. За счет этих препаратов с большой скоростью увеличивается мышечная масса, выносливость и силовые показатели, укрепляется костная ткань.

Такой набор «полезных» функций особенно ценят в тяжелой атлетике, легкой атлетике, плавании. Производить искусственный тестостерон научились еще в 30-е годы, но на данный момент вычислить его применение не составляет особого труда.

Применение анаболических стероидов имеет огромный список противопоказаний. Именно с ними тесно связаны заболевания многих тяжелоатлетов ГДР, СССР, Болгарии, в частности, Наима Сулейманоглу. Чаще всего из-за анаболиков появляются проблемы в развитии патологии тканей, интоксикация органов, заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем организма и даже расстройства психики! Тяжелые последствия от применения анаболиков наблюдаются и у женщин – бесплодие, проявление мужских половых признаков, гибель плода во время беременности.

Стимуляторы психической деятельности (амфетамин, кокаин, эфедрин)

Вещества быстро активизируют биоэлектрическую активность мозга, повышают выносливость, оказывают быстро наступающий стимулирующий эффект. Эти препараты уменьшают усталость, повышают тонус, помогают увеличить время тренировочного процесса. Появились они в спорте довольно давно, в частности, эфедрин – в 70-е годы.

Применяется такой допинг абсолютно в любом виде спорта, несмотря на то, что побочные эффекты очень серьезные: разрушение отдельных органов, наркотическая зависимость и даже летальные исходы от передозировки.

Наркотические анальгетики (морфий)

Действуют как сильное болеутоляющее средство, позволяя спортсменам не чувствовать боли при травмах и хронических заболеваниях. Главным побочным эффектом можно назвать высокую опасность наркотической зависимости и потерю способности объективно оценивать опасность из-за приступов необоснованной радости и эмоционального подъема.

Бета-блокаторы

Используются очень часто в тех видах спорта, где необходима точность движений – стрельбе, прыжках и тд. Бета-блокаторы имеют воздействие на сердечно-сосудистую систему, уменьшая количество сердечных сокращений в минуту и снижая тремор. А вот передозировка таких препаратов влечет за собой возникновение серьезных проблем с сердцем: резкое снижение давления, аритмия.

Переливание крови и аутогемотрансфузия

Существует два вида переливания крови. Первый из них - гемотрансфузия – переливание крови от донора к реципиенту. Второй – аутогемотрансфузия – переливание собственной крови спортсмена. Эти манипуляции с кровью позволяют добиться ускоренной доставки кислорода к мышцам, что в разы увеличивает их производительность.

Применяется в велоспорте, легкой атлетике, лыжных гонках. Особых побочных эффектов от процедуры не выявлено, кроме возрастающей от раза к разу боли, прямо пропорциональной количеству переливаемой крови.

Именно благодаря запрету на переливание крови, WADA ввела в обиход биологические паспорта спортсменов.

То, что доктор прописал

Кто, если не врач, лучше знает, каким образом стимулировать организм спортсмена для достижения результатов. В своем интервью профессор МГМУ им. Сеченова Евгений Ачкасов заявил, что сейчас можно обойтись совершенно без препаратов, и объяснил, откуда еще стоит брать ресурсы для достижения успеха.

«Есть масса альтернативных вещей, которая используется в спортивной медицине для восстановления после нагрузок. К примеру, различные процедуры, которые создают эффект, сходный с эффектом от мельдония. Есть наружная контрпульсация, которая повышает ресурсы сердечно-сосудистой системы и увеличивает кровоснабжение мышц, есть криосауны, кислородная терапия, гипероксия и так далее. Благодаря им, идет непосредственно насыщение крови кислородом. Все это разрешено и используется, у нас есть оборудование. Но однозначно то, что спорту необходимо постоянно искать новые пути поддержи здоровья спортсменов с учетом запредельных физических нагрузок, это правильно.

– Не может возникнуть ситуации, что аналогом мельдония скоро заинтересуются и впоследствии быстро включат в запрещенный список?

– Вообще вся история антидопингового контроля в этом и заключается. Появляются какие-то препараты, которые активно используются спортсменами, потом кто-то подозревает, что они могут улучшать показатели. При этом тому не обязательно должна быть научно-доказательная база, к сожалению, как это было с мельдонием. Постепенно запрещенный список пополняется, это естественный процесс. Именно поэтому я и сделал акцент на немедикаментозных средствах повышения физической работоспособности. Еще одна важная вещь – спортивное питание, вот где еще есть ресурсы.

– Нередки случаи, когда подводят производители, "загрязняя" спортивное питание запрещенными добавками, не указанными на упаковке.

– К сожалению, такое есть, поэтому приобретать спортивное питание необходимо у известных и проверенных поставщиков, а не покупать на рынке, в интернете или каких-то магазинах. Если профессионалы пользуются такими ненадежными источниками, то не исключено, что будут получать проблемы. Но если ты в сборной, если ты профессионал, то ответственность огромна – ты не имеешь права что-то покупать на стороне, только то, что проверено и известно.