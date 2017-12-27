Олимпийская чемпионка 2008 года по тяжелой атлетике Оксана Сливенко рассказала о том, как стала олимпийской чемпионкой спустя девять лет, а также объяснила, в чем прелесть женской тяжелой атлетики.

Сливенко стала серебряным призером Игр-2008, но после перепроверки допинг-проб пекинской Олимпиады в начале этого года Международный олимпийский комитет аннулировал результат китаянки Лю Чуньхун, занявшей первое место. Таким образом, золото досталось трехкратной чемпионке мира Сливенко.

Первоначально прошла информация, что медаль Оксане вручат во вторник, 26 декабря. Однако церемонию отложили: спортсменка получит награду Пекина-2008 после Игр в Пхенчхане.

«ЭМОЦИИ УЖЕ НЕ ТЕ»

– Оксана, как долго продолжалась эпопея с этой медалью?

– Началось все два года назад в 2016 году перед началом летней Олимпиады в Рио, когда были все эти допинговые скандалы. Не могу сказать, что была в курсе всех дел, информация ко мне поступала с разных источников. Шли судебные разбирательства с китаянкой Лю Чуньхун. И лишь осенью этого года стало известно, что CAS отклонил обращение китаянки, и федерация должна сделать изменения в протоколах.

Я долго не могла ничего комментировать, так как официальных заключений не было, и никаких писем ни от международной федерации, ни от нашей мне не приходило. И только месяц назад я получила документы, где написано, что я передвигаюсь на первое место. Но медали у меня еще нет, попросили вернуть серебряную, я ее вернула. В ответ сказали, что в ближайшее время отдадут золотую.

На данный момент есть информация, что золотая медаль находится в России, в Олимпийском комитете.

– В википедии на вашей странице написано Пекин-2008 – золото. Вы видели это?

– Да. Вообще в википедии все четко прописано. Я иногда даже забываю соревнования, в которых была задействована раньше. Захожу в википедию, сразу вспоминаю, где я участвовала и в каком году.

– Как считаете, ваш случай может свидетельствовать о том, что в МОК нет предвзятости к российским спортсменам?

– Мне очень сложно судить об этом. В последних решениях Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов , возможно, есть доля правды со стороны МОК. Но и с нашей стороны есть аргументы, что юридически было все неправомерно, поэтому очень сложно в этой ситуации понять, кто прав, кто виноват. Могу лишь ответить за себя: я рада, что передвинулась со второго места на первое. Хотя эмоции спустя несколько лет уже не те, что были раньше.

Я хочу, чтобы спорт был чистым и честным. И чтобы он был таким во всем мире.

«ОЛИМПИАДА-2020? ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И АМБИЦИИ»

– Как вы относитесь к тому, что наши спортсмены будут выступать под нейтральным флагом?

– Я поддерживаю выступление наших спортсменов, потому что они готовились к этому турниру долгие годы, и отнимать эту возможность у них будет неправильно.

– Можно ли сказать, что с решением МОК у вас с плеч упал психологический груз?

– Психологического груза не было. В какой-то степени неприятной оказалась вся эта история с допингом, из-за которой золотая медаль пришла спустя столько времени. Но я старалась абстрагироваться от всего этого. У меня много работы на посту президента Федерации функционального многоборья. Позитив в моем случае всегда перевешивает негатив.

– Ставите перед собой цель поехать на Олимпиаду-2020 в Токио?

– Сложно сказать. Я продолжаю тренироваться, никогда не прекращала заниматься спортом. Последние несколько лет я перестала участвовать в соревнованиях по тяжелой атлетике, но продолжаю выступать по кроссфиту и по функциональному многоборью.

Я чувствую, что у меня есть силы, и я могла бы участвовать на каких-то российских соревнованиях. Мне самой интересно попробовать, как мой организм может воспринять те нагрузки, которые необходимы для состязаний более высокого уровня. После этого можно будет четко утверждать: готова я к Олимпиаде или нет. Пока у меня средняя форма. Чтобы участвовать в самых престижных турнирах, таких как Олимпиада, нужна оптимальная форма. А желание и амбиции есть.

«ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА МЕНЯ ВЫБРАЛА, А НЕ Я ЕЕ»

– Многих удивляет, как женщина может заниматься тяжелой атлетикой.

– Лично я начинала заниматься как раз женскими видами спорта. Например, художественная гимнастика. Потом было синхронное плавание. Позже уже переключилась на более силовые виды спорта: единоборства, каратэ. И только после этого в 12 лет пошла в тяжелую атлетику. На мой выбор повлияла окружающая среда, инфраструктура. Там, где я росла – в городе Чехове, – мало было из чего выбирать. Я, конечно, могла бы заниматься профессионально любым видом спорта из вышеперечисленного, но так получилось, что выбрала эту стезю. Кстати, чисто случайно пошла с подружкой в зал.

В тяжелой атлетике меня заметили, потому что у меня была к тому моменту неплохая физическая подготовка. Мне дали тестовые упражнения, и я их выполнила, причем многие ребята не могли этого сделать, а у меня получилось.

– А вам самой это было интересно?

– Когда тебя выделяют не только среди девочек, но и среди ребят, это подстегивает заниматься этим серьезно. Поэтому скорее тяжелая атлетика меня выбрала, нежели я ее.

– Родители как отреагировали?

– Поначалу они были против, но затем начали поддерживать меня в стремлении достичь высоких результатов.

Возможно, для обычных людей тяжелая атлетика – неженский вид спорта. Но кто мало-мальски ходит в фитнес-клубы, спокойно смотрят на то, что женщина поднимает штангу. Вначале я брала маленькие веса, потом увеличивала нагрузки. Женский организм тоже имеет свойство крепнуть и адаптироваться к большим нагрузкам.

– То есть стереотип, что женщина и штанга – вещи несовместимые, разрушен?

– Я думаю, стереотип еще живет. Есть категория людей, которые ходят, например, в театры. Вот для них такое зрелище неприемлемо, и они, вероятно, будут против. Хотя издревле на Руси женщины таскали тяжелые ведра, что можно в некотором смысле считать тяжелой атлетикой.

– Если женщина выбрала тяжелую атлетику, она жертвует семьей, детьми?

– В моем случае да. У меня всегда на первом месте был спорт, и никакие личные отношения меня не волновали. Когда ты показываешь результат в детском возрасте, то тебя сразу забирают в сборную команду, и у тебя физически нет времени и соблазнов заниматься личной жизнью.

Когда ты начинаешь побеждать и брать медали, то это дополнительно мотивирует, хочется показывать новые достижения. Своего рода наркотик.

Зато ты обеспечиваешь себе безбедное существование, открываются новые горизонты. Потом уже можно создать семью и заниматься устройством личной жизни, как и произошло в моем случае. Сейчас я замужем.

– Родители гордятся вашими достижениями?

– Они, конечно, гордятся. Если бы я не брала медалей, было бы обидно, ведь жизнь прошла бы впустую. А здесь я могу сказать, что все это было не зря.

МУЖСКИЕ ГОРМОНЫ ЛИЧНО Я НЕ ПРИНИМАЮ

– Вы никогда не комплексовали из-за своей фигуры?

– Раньше бывало. А сейчас я вижу много спортивных девушек. И они, что называется, в тренде у мужчин. В жизни в вечернем платье фигура, может, смотрится не очень выигрышно. Но когда ты в топике и в шортах в спортзале, то это очень даже сексуально. Особенно эффектно такая фигура смотрится в возрасте 40-50 лет.

Я недавно ездила на соревнования по кроссфиту в Америку, где увидела женщину лет пятидесяти, у которой подтянутая фигура. Ей дашь максимум 30. Это лишний раз говорит о том, что не диета и косметика помогают сохранять внешний вид, а занятия спортом. При этом надо грамотно тренироваться, не на износ.

– Скажите: женщины-тяжелоатлеты принимают мужские гормоны?

– За всех не могу сказать. Я – нет. Вообще я против даже малейшего искусственного подхода к силовым видам спорта. Набрать мышечную массу до определенных размеров можно естественным способом, ничего не принимая. Я не отрицаю, что кто-то может подобное принимать, ведь мужские гормоны любой врач может выписать даже обычным женщинам для лечения тех или иных недугов.

– Кто сейчас номер один в тяжелой атлетике в России и в мире?

– Я думаю, Татьяна Каширина в России, у нее большие перспективы. А в мире – Лидия Валентин, испанка. Она по-прежнему выступает на высоком уровне, несмотря на то, что ей уже за 30. Обычно предел женского возраста в тяжелой атлетике – это 26-27 лет. А Лидия ломает все эти стереотипы, занимает приличные места на всех престижных турнирах.

– Как вы относитесь к женщинам, которые выступают в смешанных единоборствах?

– Я их уважаю, потому что это большой труд и это еще жестче, чем кроссфит. Надо обладать сильным характером, чтобы терпеть такие удары. Я вообще не люблю жестокость, меня неоднократно приглашали на турниры по смешанным единоборствам в качестве почетного гостя, но я побаиваюсь туда идти. Надо иметь определенную психику, чтобы лицезреть это все вживую.

– Футбол смотрите?

– Нет. Нне то чтобы не люблю, не тянет как-то, видно не мое.