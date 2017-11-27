ЧМ должен был состояться в столице Перу – Лиме. Однако в ноябре страна отказалась от проведения турнира и согласилась передать право организации другой стране. Отметим, что такое решение возможно из-за неготовности спортивного центра в Сан-Исидро проводить турниры до декабря 2018 года.

По информации пресс-службы IWF, туркменская сторона сможет подготовиться к проведению турнира в короткие сроки, так как в Ашхабаде имеется вся необходимая инфраструктура для проведения крупнейших международных стартов.