Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 32-летний колумбийский тяжелоатлет Эдвин Москера был убит на родине.

Власти Пальмиры объявили о вознаграждении в размере 2500 фунтов за информацию об убийстве.

Федерация тяжёлой атлетики Колумбии выразила свои соболезнования в связи с гибелью Эдвина:

«Мир тяжелой атлетики в трауре. Эдвин Москера, выдающийся спортсмен, представлявший Колумбию на прошедшей Олимпиаде, скончался накануне. Наши соболезнования его семье и друзьям».

Москера занял на Играх-2016 седьмое место в весовой категории до 69 кг.