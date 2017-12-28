Бешеная сушка для борцов

Спортивная борьба больше не будет прежней. 1 января вступает в силу новый регламент для всех стилей. Теперь соревнования в каждой весовой категории будут проходить в два дня с двумя утренними взвешиваниями вместо отправленного в архив однодневного формата. Это значит, что всем, кто гоняет перед стартом более 5 кг, а таких в мире борьбы каждый второй, пора менять категорию либо их ждет по-настоящему бешенная сушка. "Перенос финалов на второй день расширит возможности для продвижения, а двойное взвешивание - это борьба с вредными для здоровья сгонками веса", - отметил президент UWW Ненад Лалович. Помимо этого изменены весовые категории, а их количество выросло с восьми до десяти, хотя олимпийских весов осталось шесть. В греко-римской борьбе медали Токио-2020 будут разыграны в весах до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. В вольном стиле - до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. В женской борьбе - до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг.

Лучший спортсмен США приедет в Красноярск

Новый сезон в греко-римской борьбе стартует 18-21 января в Краснодаре с традиционного гран-при памяти Ивана Поддубного. Впрочем, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и двукратный чемпион Европы Артем Сурков перед “Поддубным” уже опробовали новые веса, соответственно, до 77 и 67 кг - лидеры сборной России помогли в декабре иранскому клубу "Бимех Рази" выиграть чемпионат мира среди клубов. Но главное изменение у классиков – это возвращение партера за пассивную борьбу. Эксперимент с отказом от этого правила привел в уходящем году к тому, что половина финалов чемпионата мира в Париже прошла вообще без приемов, а победителей определяли судьи, раздавая баллы за пассивность. «На возвращении партера настояла Россия. При этом мы аргументировали мнение большинства профессионалов, действовали в интересах греко-римской борьбы”, - отметил президент ФСБР, вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.

Новый год для вольников уже почти 30 лет начинается с гран-при имени Ивана Ярыгина, который пройдет 26-28 января в Красноярске. В этот раз он откроет новую элитную рейтинговую серию турниров UWW. В это сложно поверить, но полноценный рейтинг будет использоваться для “посева” лидеров на чемпионате мира 2018 года впервые в истории борьбы. Главной зарубежной звездой в Красноярске станет олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в весе до 97 кг Кайл Снайдер, которого Олимпийский комитет США назвал лучшим спортсменом этого года. Другой победитель Рио-2016 и двукратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев поборется в новом неолимпийском весе до 92 кг. Победитель Олимиады-2016 Сослан Рамонов и призер Рио Аниуар Гедуев также начнут год в неолимпийских весах – до 70 и 79 кг. В женском турнире “Ярыгина” ждем возвращения после травм призера Олимпиады-2016 Екатерины Букиной и многократного призера чемпионатов мира Ирины Ологоновой.

Чемпионат Европы впервые пройдет на Северном Кавказе

Победа в гран-при Поддубного или Ярыгина не гарантирует, но значительно повысит шансы российских борцов на участие в чемпионате Европы, который с 30 апреля по 6 мая пройдет в Каспийске. Северный Кавказ впервые примет столь статусный турнир по борьбе. Евро-2018 пройдет в современном 6-тысячном дворце спорта, названного в честь пятикратного чемпиона мира Али Алиева. А на этой неделе, в рамках подготовки к чемпионату Европы, в Махачкале был открыт памятник Али Алиеву – основателю победных традиций дагестанской школы борьбы. «Али Алиев – символ национальной гордости не только Дагестана, но и всей многонациональной России. Отдавая должное его заслугам, я хочу, чтобы мы задумались над тем, что можем сделать сами во славу Дагестана и России», - отметил на церемонии врио главы Дагестана Владимир Васильев. К слову, монумент в Махачкале, демонстрирующий фирменный алиевский переворот с крестным захватом ног – аналог скульптуры, открытой в 2011 году в штаб квартире UWW в старинном замке Корсье-сюр-Веве в рамках церемонии Зала славы российской борьбы.

“Борцы из более 40 стран выступили на 15 турнирах по разным стилям и возрастам, прошедших в этом году в 10 регионах России. В новом сезоне уровень турниров и гостей будет еще выше. Россия возвращается как организатор крупнейших турниров UWW и предлагает новые решения. Сейчас ФСБР вместе с правительством Москвы и партнерами прорабатывает новый прорывной формат для традиционного осеннего гала-турнира в столице на 2018 год”, - рассказал заместитель председателя наблюдательного совета ФСБР Георгий Брюсов.