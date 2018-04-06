Перенос юношеского чемпионата Европы по борьбе из Украины в Македонию вызвал бурю негодования в бывшей стране-хозяйке. Кто-то даже нашел в этом решении российский след.

Изначально юношеский чемпионат Европы по борьбе должен был пройти с 21 по 29 апреля в столице Украины Киеве. Но позднее не только даты турнира, но и место проведения изменились. Теперь чемпионат Европы пройдет в Македонии с 14 по 20 мая.

Мотивацией такого решения со стороны официальных лиц стала «неготовность украинской стороны в полной мере предоставить государственные гарантии допуска для всех участников соревнований».

Но министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов не согласен с таким решением и выдвинул собственную версию возможных причин переноса турнира. По его мнению, изменение места проведения чемпионата Европы было пролоббировано российской стороной. Чиновник также считает, что это своеобразный «симметричный ответ» на бойкот Украиной спортивных соревнований на территории России.

«Такое неожиданное решение Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украине за бойкот международных соревнований в России», – написал в своем Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Причиной такого неожиданного решения называются опасения, что Министерство молодежи и спорта Украины не сможет обеспечить участие всех европейских стран. Ответственно заявляю – это неправда по нескольким причинам», – пишет Жданов.

Чиновник отметил, что украинская сторона не получала никаких официальных предупреждений о невозможности обеспечить проведение турнира на своей территории.

«Никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения чемпионата Европы среди юниоров по борьбе в Киеве государственные органы Украины от UWW не получали. Все шло по ранее наработанным планом подготовки к проведению соревнований.

На всех встречах высокого уровня руководством UWW отмечалось, что во время подготовки к соревнованиям Правительством будут созданы условия, гарантирующие безопасность и уважение к каждому спортсмену в полном соответствии с международными правилами и действующим законодательством Украины», – отметил Игорь Жданов.

По мнению министра, решение было принято быстро и без каких-то обсуждений, что и вызывает подозрения: «Почему-то, буквально полтора месяца назад у функционеров UWW не возникало никаких опасений относительно безопасности проведения таких масштабных международных соревнований по борьбе в Киеве, которые проходили с участием сотен спортсменов и тренеров из трех десятков национальных сборных команд Европы и мира».

Кроме того, Игорь Жданов на своей странице в Facebook пояснил, что все меры по обеспечению безопасности спортсменов были приняты на самом высоком уровне: «4 апреля на заседании кабинета министров Украины премьер-министром Владимиром Гройсманом было дано протокольное поручение компетентным органам обеспечить меры безопасности во время проведения Чемпионата Европы среди юниоров по борьбе в Киеве. Вице-премьер министру Вячеславу Кириленко поручено проинформировать UWW о принятом решении правительства. Еще раз видим, что обеспечение безопасности европейского первенства по борьбе в Украине осуществляется на высшем государственном уровне».