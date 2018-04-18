Сборная Украины в борьбе все же примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Каспийске с 30 апреля по 6 мая. Такое решение принято вчера на исполкоме Ассоциации спортивной борьбы Украины большинством голосов.

«НЕ ПОЕДЕМ НА ЧЕ, МОЖЕМ БЕЗ ОЛИМПИАДЫ ОСТАТЬСЯ»

В чем суть проблемы? 14 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации. Затем запрет был немного смягчен: за государственные деньги участвовать нельзя, но за частные можно.

И вот вчера исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение в Каспийск ехать. Ассоциация отправит обновленную заявку на участие в ЧЕ.

«С целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с несгибаемыми принципами олимпизма, положениям Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW, учитывая требования приказа Министерства молодежи и спорта Украины №1554 от 11 Апрель 2018, Ассоциация спортивной борьбы Украины решила:

«Обновить заявку Ассоциации спортивной борьбы Украины на участие в чемпионате Европы 2018 года. Сообщить спортсменам и тренерскому составу национальных сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе требования и рекомендации приказа Министерства молодежи и спорта Украины об условиях участия членов национальных сборных команд по видам спорта в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации. Провести опрос членов сборных команд по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса составить соответствующую заявку на участие команд. Оказать организационную и финансовую помощь тем спортсменам, которые выполнили план подготовки к соревнованиям и обратились с личным заявлением о согласии на участие в этом мероприятии», – говорится в сообщении», – говорится в сообщении.

«Советский спорт» позвонил в Киев, в офис Ассоциации спортивной борьбы Украины, чтобы узнать подробности.

– «Советский спорт»? Такая газета еще есть, – удивился мужской голос на том конце провода. – Когда-то читал ее постоянно. Но что-то давно у нас в киосках не видел.

– Это немудрено. Позвольте узнать, с кем я говорю?

– Я государственный тренер по вольной борьбе сборной Украины Носадчий Эдуард Викторович. Слушайте, вы там понапишите между строк, меня потом в тюрьму посадят.

– Эдуард Викторович, гарантирую вам, что между строк мы не пишем. Всего лишь хотел узнать подробности. И так, на исполкоме решили в Каспийск ехать.

– Решили, потому что в случае неучастия в чемпионате Европы, нас автоматом отстранят от чемпионата мира. На нас могут наложить санкции и мы потеряем олимпийские лицензии. Да и спортсменов жалко – их век короток.

– Но ведь министерство спорта запретило участвовать в соревнованиях на территории России.

– Так было вначале, потом этот приказ был скорректирован – нельзя финансировать участие в таких соревнованиях за счет бюджета. Также рекомендуется не участвовать спортсменам-военнослужащим.

– Сколько спортсменов вы повезете в Россию?

– Решили заявить борцов во всех десяти весовых категориях во всех трех видах. Итого получается 30 спортсменов. План? Это спорт, но хочется не ударить лицом в грязь.

– Финансирование нашли?

– Ищем, есть проблемы. Но 28 апреля в Россию вылетает наша команда по греко-римской борьбе, через два дня – женская, потом вольники.

«ЗАПОМНИМ ЭТИ ФАМИЛИИ, СОХРАНИМ ДЛЯ ИСТОРИИ»

Вот такая заметка появилась вчера, 17 апреля, на сайте UA Футбол. Приводим ее полностью.

«Запомним эти фамилии, сохраним для истории – Ростислав Щекин, исполняющий обязанности президента Ассоциации спортивной борьбы Украины (АСБУ), заместитель председателя наблюдательного совета Межрегиональной Академии управления персоналом; Дина Харенко, генеральный секретарь АСБУ; Андрей Калашников, бронзовый призер Олимпиады-1996 по греко-римской борьбе, вице-президент Всеукраинской федерации греко-римской борьбы Украины; Артур Дзигасов, главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе; Татьяна Комарницкая, первая украинская чемпионка Европы по женской борьбе, Ярослав Базилюк, старший тренер сборной Украины по женской борьбе, Григорий Данько, тренер, бронзовый призер чемпионата мира-1981 по вольной борьбе; Заир Беньяминов, Игорь Гаманилов.

Девять этих деятелей, членов исполкома АСБУ, проголосовали за то, чтобы вопреки приказу Министерства молодежи и спорта Украины отправить сборную Украины по вольной, греко-римской и женской борьбе в начале мая на чемпионат Европы в Каспийск (Россия). Соответствующее решение с протоколом заседания обнародовано на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Против поездки в Россию из 13 членов исполкома было двое – главный тренер сборной по вольной борьбе Руслан Савлохов и известный журналист Сергей Савелий. Воздержались – президент Всеукраинской федерации греко-римской борьбы Олег Кравченко и государственный тренер по вольной борьбе Эдуард Носадчий.

Такого беспрецедентного и наглого пренебрежения государственными интересами еще ни одним другим видом спорта не наблюдалось.

Напомним, что финансирование участия команд по борьбе в тренировочных сборах и соревнованиях проводится из государственной казны».