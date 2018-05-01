В Каспийске проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. Об атмосфере и первых днях турнира - в материале корреспондента «Советского спорта».



Дагестан – Мекка спортивной борьбы России. Думала я, когда узнала, что Каспийск примет чемпионат Европы. Ожидания совпали с реальностью. Уже по пути из аэропорта в гостиницу на глаза, первым образом, бросается количество рекламных щитов, предвещающих европейское первенство. Дагестанцы живут борьбой.



Каспийск впервые принимает соревнования такого масштаба. Чемпионат Европы по борьбе на территории России проходил лишь два раза, последний из которых был в 2006 году в Москве. Организаторы в Дагестане очень скрупулезно подошли ко всем вопросам. Стоит отметить, что волонтеры с трепетом относились к каждому гостю. В гостинице с журналистами находилось около 10 девушек, общение с которыми приносило удовольствие. Да что там говорить, менталитет кавказского народа, их гостеприимство – это второе, что бросается в глаза, после бесконечных рекламных щитов чемпионата Европы.





Безопасность в Каспийске – это отдельная история. На каждом углу по пути в дворец им. Али Алиева группы полицейских, среди которых есть даже автоматчики. Машины, въезжающие на территорию, проходят тотальный досмотр. По первому впечатлению ты попадаешь на военную закрытую базу. Но за свою безопасность в Дагестане было спокойно. Думаю, даже украинские спортсмены, в последний момент решившие приехать на чемпионат Европы, могли за себя не переживать. Хочется верить, что министр спорта Украины не придумает повода вернуть своих спортсменов на родину.

Сотни туристов надолго останутся под впечатлением от церемонии открытия чемпионата Европы. Торжественная часть, естественно, не обошлась без традиционного танца – лезгинки. Да этого вполне и хватило бы, но церемония была яркой и красочной. После воздушных акробатов в трико на ковер вышли настоящие борцы.

В первый день соревнований состоялись полуфиналы по греко-римской борьбе. Признаюсь, я впервые была так близко к происходящему на ковре. Самым запоминающимся для меня стал эффектный бросок Василия Топоева. Уже позже мне стало известно, что я стала свидетелем приема, который войдет в историю борьбы. Так сказал Сан Саныч Карелин (так его тут называют все). Трехкратный олимпийский чемпион остался не очень доволен результатами россиян в первый день, но порадовался за Романа Власова, который, к слову, позже стал чемпионом.





«Соперник в финале Виктор Немеш — действующий чемпион мира. Я предполагал, что поединок будет непростой и к нему надо готовиться. Венгр был дерзким, и как мне кажется, специально нанёс мне рассечение.



Я хотел реабилитироваться за поражение на чемпионате мира. Поэтому эмоции испытываю самые счастливые. Это самое большое счастье, когда ты имеешь возможность выиграть, зал аплодирует тебе, а твой труд отливается в золотые медали», - сказал после поединка Власов.

Два дня греко-римской борьбы принесли в копилку сборной России четыре медали: золото, два серебра и бронзу. А что же будет потом... В стенах прекрасного дворца Алиева уже в выходные свою борьбу навяжет олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. И главное здесь не то, что спортсмен имеет многочисленные награды. Садулаев – дагестанец. А это значит, что поддержка трибун будет колоссальной. Чего не хватало в первые дни...





Сан Саныч Карелин не случайно отметил низкую посещаемость в первые дни. Трибуны, и правда, казались незаполненными. Уверена, что в финальные схватки борцов вольного стиля арена будет заполнена до отказа.



Что и говорить, Дагестан всегда славился именитыми борцами. Чего стоит только навыки Хабиба Нурмагомедова, который не мог пропустить такой турнир на родной для него земле. От интервью чемпион UFC вежливо отказался, но сделать фото с начинающей журналисткой любезно согласился. По лицу Хабиба было видно,что он устал от особого внимания, а в Дагестан приехал, чтобы отдохнуть с семьей.



Никогда бы не подумала, что скажу так. Но Дагестан – то место, в которое хочется вернуться. Народ, организация и отношение к делу на самом высоком уровне.