Нынешней осенью в Кемерове в шестой раз пройдёт международный турнир «Шахтёрская слава». «Советский спорт» взял интервью у одного из основателей этого мероприятия - Константина Синцова.

Константин Синцов - основатель и совладелец Железнодорожного холдинга «РТК» , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики» холдинг. РТК, входит в топ 3 по количеству парка в управлении. Справка "Советского спорта"



- Какова основная цель проведения этих соревнований? Насколько важным является проведение такого турнира как «Шахтерская слава» для вас и для региона?



- Дело в том, что я вырос в Кемерово, и мне повезло стать не только выпускником Кемеровского политехнического университета, но и воспитанником Кемеровской школы спортивной борьбы. Я стал мастером спорта еще в СССР, учился в Кемеровском политехе и выступал за него. Кемерово один из важнейших регионов нашей страны, когда Федерация начинала организовывать турнир, нам хотелось показать, что это не просто регион поставляющий энергоресурсы всему миру.

Хотелось, чтобы как можно больше людей из всех стран мира приезжало к нам в регион, и чтобы слава Кемерово гремела как можно громче. Понятно, что главное в любом регионе это не его полезные ископаемые и даже не предприятия, а прежде всего люди, которые живут, работают, учатся и побеждают. Нам хотелось создать такое мероприятия, во время которого царили бы дружба, доброта, притягательная сила спорта и красоты, и нам важно организовать систему популяризации спортивной борьбы в регионе. Мы активно работаем в этом направлении, ведь массовый спорт во всем мире важнейший социальный лифт. Посмотрите на университетские команды Европы, Америки, Австралии и других стран, спорт дает правильную социализацию тем, кто иначе мог бы найти ее в неформальных механизмах. Спорт и образование это два основных механизма, которые забирают детей с улиц, и превращает их в самодостаточных взрослых людей. Федерация спортивной борьбы Кемеровской области основой своей деятельности видит популяризацию спорта. Необходимо создать полноценную инфраструктуру для массового спорта, и я благодарен губернатору Сергею Евгеньевичу Цивилеву, за то, что в программе развития региона 2035, спорт занимает ведущее место.

Будем работать вместе!

- Сколько стран будет представлено в этом году? Какое количество атлетов примет участие в турнире?



- 25 стран и порядка 220 спортсменов. Это принципиально важно, Когда на турнир собирается такое количество стран, для региона это не просто развитие спорта и возможность показать красивую борьбу, но и культурный обмен, и презентация своего города, своей земли, ну и конечно показать наше сибирское гостеприимство . Именно международный статус соревнований, делает их открытыми и заставляет нас, как организаторов, максимально мобилизоваться.



Это важно, чтобы в регион приезжало как можно больше людей из разных уголков мира, способных оценить то, что они здесь видели. У нас на одном из стартов присутствовало, среди почетных гостей , сразу три трёх кратных олимпийских чемпиона: Александр Карелин, Артур Таймазов и Бувайсар Сайтиев (в мире их всего четверо и первым был легендарный Александр Медведь). И мне кажется, что это лучшая оценка нашей работы.





- «Шахтерская слава» проводится шестой год подряд. Насколько охотно на Кузбасс едут зарубежные спортсмены?



В международном борцовском сообществе турнир "Шахтерская слава" занимает достойное место. Зарубежные борцы всегда с удовольствием приезжают в Кузбасс и оставляют в книге отзывов свои пожелания. Там много хороших слов!

Мы пытались создать атмосферу не официального регламентированного мероприятия, а именно домашнего турнира, где спортсмены встречаются в дружелюбной обстановке. На официальные соревнования идет жесткий отбор по рейтингу, а на «Шахтерской славе» могут попробовать свои силы многие. Благодаря этому борьба в Сибири получает дополнительный импульс, зрительский интерес и возможность развиваться. Бывает так, что хорошие мастера спорта не попадают на турниры из-за банального невезения, это приводит к тому, что спортсмен теряет свою квалификацию. В нынешней ситуации у таких борцов есть возможность выступить на нашем турнире. В этом и кроется потенциал для развития сибирской борьбы.

- Каковы тогда источники финансирования? Сколько ваших личных средств затрачивается на проведение турнира? Сколько тратит принадлежащие вам «Русагротранс» и «РТК»



- Турнир проводится на деньги попечительского совета и Федерации спортивной борьбы Кемеровской области, а так же нам помогают неравнодушные люди и это не всегда спортсмены, но то что борьба у них в крови это точно! Мы бы хотели тратить больше, но наши возможности увы не безграничны. Как правило такие турниры могут обходятся в миллионы рублей. У меня и моих партнеров есть бизнес, но к сожалению он не связан с высокодоходным ТЭК России и наш турнир это история проекта финансируемого за счет частных лиц. Мы с моими партнерами занимаемся грузовыми железнодорожными перевозками, это сложный и затратный бизнес. Конечно мы много лет поддерживаем нашу любимую команду Локомотив, тратим средства на разнообразные социальные проекты, на спорт внутри наших компаний но наши возможности не безграничны. Недавно журналисты «записали» меня миллиардером, сделав чуть ли не сотрудником Alpin Group - крупнейшего холдинга, добывающего уголь в России. В свое время я имел отношение к работе компании Alpiоn. Названия похожие, но увы возможности разные. Одна маленькая буковка в названии компании отличается, но журналисты это не заметили и подарили мне чуть ли не миллиард, я этот миллиард не увидел, иначе направил бы его на турнир. У нас молодой бизнес, нашему холдингу только 10 лет, но уверен что возможности холдинга будут возрастать и будет расти потенциал турнира потенциал поддержки Локо и других наших инициатив в сфере спорта.





- Насколько этот турнир способствует развитию борьбы в регионе?



- Мы ощущаем наплыв детей в секции спортивной борьбы. Опять же, региональные власти обращают внимание на такие турниры и более охотно помогают в развитии нашего вида спорта на территории Кузбасса.



- Вы уже говорили, что «Шахтерская слава» не входит в серию турниров, проводимых международной федерацией борьбы. В дальнейшем планируется это изменить?

- Возможно так и будет! Но официальных турниров в Сибири несколько, а такой как наш - один! И с помощью такого турнира развитие Сибирской борьбы приносит свои плоды! Спортсмены становятся опытнее, обретают уверенность в своих силах, происходит обмен опыта между разными школами борьбы. Поэтому турнир со своей задачей пока справляется.



- Есть ли кузбасские борцы, участвовавшие в «Шахтерской славе», и в последствие побеждавшие на международных соревнованиях?

- Да, конечно. Это и Александр Захарушкин, Павел Кривцов и Сергей Кириллов – мастер спорта международного класса, побеждавший на Кубке мира и других соревнованиях.

- Есть информация, что все победители «Шахтерской славы» получат звание «мастер спорта международного класса». Это так?

- Это не так.

- Что является самым сложным в организации соревнований?



- В фильме «В бой идут одни старики» был замечательный диалог, который заканчивался так: «Что самое трудное? Копаться в двигателе в минус сорок? – Нет. Самое трудное – ждать». Мы тратим огромные усилия и ресурсы для развития борьбы. Шестой год подряд проводится «Шахтерская слава». Мне бы очень хотелось увидеть, как на этом турнире рождаются настоящие чемпионы – наши – кузбасские, красноярские, тувинские, хакасские. Чтобы этот турнир дал то, о чем они мечтают – и чемпионат мира, и Олимпийские игры. Чтобы каждый из них мог сказать, что «Шахтерская слава» им помогла, и все это было не зря. И чтобы мальчишки, которые просто занимались борьбой, пусть даже не становясь чемпионами, могли бы сказать, что это дало им путевку в жизнь.

- Каков призовой фонд турнира?



- Для лучшего кузбасского борца учрежден приз губернатора – автомобиль «Тойота Королла». Лучшего иностранного борца мы награждаем золотой памятной медалью, весом более чем 100 граммов.

Первую памятную золотую медаль в истории нашего турнира взял украинец Александр Хоцяновский. К сожалению, в этом году наших братьев-украинцев на турнире не будет. Все пять лет они к нам приезжали, сейчас, видимо, что-то не получилось. Нас это сильно огорчает, мы искренье надеемся что наш спорт вне политике! Ведь цель нашего турнира – не только показать красоту спорта, но и объединить людей, создать атмосферу, которая заставляет работать на созидание!