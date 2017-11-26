Победители «абсолютки» получили сертификаты на 500 тысяч рублей. О значимости и перспективах турнира рассказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин.

«Билял Махов поступил расчетливо, правильно и жадно. Как и все остальные участники «абсолютки». Турнир показателен в том, что в Воронеже собрали лучших тяжей и дали им возможность заработать. Опыт. В первую очередь – опыт. И только потом призовые. И для публики все наглядно: компактный и наглядный турнир, две-три схватки – и ты в финале. По сути – цирковой формат. С такой поддержкой, какая сегодня есть у борьбы в Воронежской области, прописать здесь «абсолютку» было бы неплохо. Губернатор области Алексей Васильевич Гордеев – борец, он классик, мастер спорта. Борьбу он любит, понимает. Тем более, если в Воронеже появится современный зал. А сделать из этого турнира более шумное и событийное мероприятие – в наших силах», – подчеркнул Александр Карелин.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев принял участие в церемониях открытия турнира и награждения победителей. «У нас сегодня маленький зал, но как говорят, «в тесноте, да не в обиде». Сегодняшние соревнования подтолкнут нас к тому, чтобы построить в Воронеже современный центр спортивной борьбы. Уверен, что сегодняшние соревнования «разбудят» наших мальчишек, будущих мужчин, и появятся будущие олимпийские чемпионы. Существует выражение «по гамбургскому счету». Нужно сделать так, чтобы у борцов говорили «по воронежскому счету», чтобы сильнейшие богатыри знали, что каждый год нужно приезжать в Воронеж и выяснять здесь, кто из них лучший», – отметил Алексей Гордеев, возглавивший оргкомитет «абсолютки» по предложению Александра Карелина.