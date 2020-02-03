Супер-Пупер!

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Многие ценители латиноамериканской красоты главным событием матча называют выступление в перерыве Дженифер Лопес и Шакиры. Правда, одного из зрителей не впечатлили ни события на поле, ни бомбические формы певиц, и он уснул прямо во время матча. Ролик со спящим фанатом набрал около 100 тысяч лайков. Видео назвали «Самый дорогой сон в истории», ведь мужчина сидел на местах за $6500.

Еще одно яркое событие так и не состоялось: американка Келли Кэй решила повторить «подвиг» Кинси Волански в финале Лиги чемпионов-2019 и выбежать на поле. Цель: прокачать свой инстаграм, в котором «всего» 236 тысяч подписчиков. Однако далеко убежать от стюардов девушке не удалось. Для нее это стало холодным душем в переносном смысле. А в прямом смысле под холодным душем оказался тренер триумфаторов – Энди Рид, которого добрые игроки окатили после победы из бочки с апельсиновым энергетиком.