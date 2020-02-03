Супер-Пупер!

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Многие ценители латиноамериканской красоты главным событием матча называют выступление в перерыве Дженифер Лопес и Шакиры. Правда, одного из зрителей не впечатлили ни события на поле, ни бомбические формы певиц, и он уснул прямо во время матча. Ролик со спящим фанатом набрал около 100 тысяч лайков. Видео назвали «Самый дорогой сон в истории», ведь мужчина сидел на местах за $6500.
Еще одно яркое событие так и не состоялось: американка Келли Кэй решила повторить «подвиг» Кинси Волански в финале Лиги чемпионов-2019 и выбежать на поле. Цель: прокачать свой инстаграм, в котором «всего» 236 тысяч подписчиков. Однако далеко убежать от стюардов девушке не удалось. Для нее это стало холодным душем в переносном смысле. А в прямом смысле под холодным душем оказался тренер триумфаторов – Энди Рид, которого добрые игроки окатили после победы из бочки с апельсиновым энергетиком.
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Овечкин проиграл Малкину в феерической битве Состоявшийся второго февраля очередной день НХЛ содержал всего три матча после прошедших накануне аж четырнадцати. 03.02.2020 03:22 Хоккей Трофименко Кирилл Олег Знарок: У меня 12 динамовцев в составе! «Спартак» потерпел чувствительное домашнее поражение от московского «Динамо» – 0:4. 01.02.2020 21:15 Хоккей Кузютина Елена Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев Валерий Рейнгольд: Двоякое впечатление от «Спартака» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 1-го тура «Кубка Париматч Премьер» против «Ростова» (2:1). 02.02.2020 08:30 Футбол Усачев Владислав Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Полтинник Роналду, двадцатка «Ливерпуля» Пятидесятый матч Криштиану Роналду в серии А ознаменовался очередной порцией круглых чисел и рекордов. 03.02.2020 10:01 Футбол Безъязычный Алексей Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав