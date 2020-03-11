Снега - нет. Снежный каякинг - есть!

Правда, соревноваться спортсменам пришлось не столько на снегу, сколько на трассах изо льда, вперемешку с грязью. Что никак не отразилось ни на зрелищности, ни на жесткости борьбы, ни на положительных эмоциях участников и фанатов! Более 50 звезд необычного вида спорта собрались на Воробьевых горах и разыграли медали – на радость себе и болельщикам. В итоге по два золота из двух возможных– в каяк-кроссе и скоростном спуске – выиграли Александр Рашев и Евдокия Подобряева. Их точно не смутило почти полное отсутствие снега!