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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 19:30Безъязычный Алексей

Маски-шоу

Некоторые национальные первенства продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. А в Бразилии по-прежнему проводят матчи в чемпионатах штатов.

Это выглядит удивительно, ведь все остальные спортивные мероприятия на территории страны отменены. Почему для чемпионатов штатов сделано исключение, никто не понимает. Игроков силком заставляют выходить на поле и соревноваться при пустых трибунах, ведь продавать билеты на футбол в Бразилии сейчас нельзя. Реакция участников не заставила себя ждать. На матч чемпионата Гаушу с «Сан-Луисом» футболисты «Гремио» в знак протеста вышли в защитных масках. На настрое команды это не сказалось. «Гремио» победил 3:2, отыграв отставание в два мяча…

Примеру коллег последовал и «Ботафого». Игроки этого клуба не только надели маски, но и развернули перед матчем с «Бангу» баннер с призывом приостановить чемпионат Кариока.Реакции бразильской федерации пока не последовало…

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