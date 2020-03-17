Это выглядит удивительно, ведь все остальные спортивные мероприятия на территории страны отменены. Почему для чемпионатов штатов сделано исключение, никто не понимает. Игроков силком заставляют выходить на поле и соревноваться при пустых трибунах, ведь продавать билеты на футбол в Бразилии сейчас нельзя. Реакция участников не заставила себя ждать. На матч чемпионата Гаушу с «Сан-Луисом» футболисты «Гремио» в знак протеста вышли в защитных масках. На настрое команды это не сказалось. «Гремио» победил 3:2, отыграв отставание в два мяча…

Примеру коллег последовал и «Ботафого». Игроки этого клуба не только надели маски, но и развернули перед матчем с «Бангу» баннер с призывом приостановить чемпионат Кариока.Реакции бразильской федерации пока не последовало…