Сборная России вышла в полуфинал ЧМ-2019, обыграв команду США
Российские хоккеисты в ¼ финала обыграли сборную США со счетом 4:3. В составе сборной России по шайбе забросили Никита Гусев (2-я минута), Михаил Сергачев (15), Кирилл Капризов (41) и Михаил Григоренко (47). Гусев стал автором двух результативных передач. У американцев отличились Брейди Шей (22), Ноа Хэнифин (45) и Алекс Дебринкет (57)
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