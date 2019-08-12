Что не так с русским футболом, бессмысленным и беспощадным?

Судья продажная – версия 2.0
Чемпионский коридор «Динамо».
Тула – не только пряники.
Сочи в качестве «Зенит-3».
Шарапова и тонус.
Все, что интересно вам в мире спорта – в очередном выпуске аудиоподкаста главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко
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