Жирков умеет забивать случайные, но важные голы «Спартаку». Новый отжиг от спортивного радио

Что с Миранчуками? Прочему завис переход Комличенко? Что с Кононовым и его перспективами в «Спартаке»? И как «Газпром Арена» получила финал Лиги чемпионов-2021? Всё, о чём не принято говорить вслух - мы не просто произносим! Николай Яременко в очередном аудиоподкасте честно отвечает на любые острые вопросы современного футбольного процесса.