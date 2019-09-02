Жирков умеет забивать случайные, но важные голы «Спартаку». Новый отжиг от спортивного радио

Что с Миранчуками? Прочему завис переход Комличенко? Что с Кононовым и его перспективами в «Спартаке»? И как «Газпром Арена» получила финал Лиги чемпионов-2021? Всё, о чём не принято говорить вслух - мы не просто произносим! Николай Яременко в очередном аудиоподкасте честно отвечает на любые острые вопросы современного футбольного процесса.
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыханииБывший претендент на звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом.01.09.2019 14:00БоксУсачев Владислав
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтингаГлавный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58ТеннисМысин Николай
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-ЙоркеЧемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04ТеннисМысин Николай
Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала ЯрдаБывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде.25.08.2019 13:05БоксУсачев Владислав
Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позицииБолее 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА.27.08.2019 13:05ММАВащенко Сергей
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.21.03.2019 20:30БиатлонКузина Наталья
Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцамиУкраинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами.01.09.2019 02:03БоксУсачев Владислав
Евгений Ловчев: Игра равных команд, которые находятся не в лучшем состоянииНаш обозреватель о матче 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».01.09.2019 21:45Футбол
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.22.03.2019 22:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.26.03.2019 16:30БиатлонВолохов Юрий