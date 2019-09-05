Главное, чтоб шотландцы не вышли пьяные. Настоящее спортивное радио
В новом аудиоподкасте от настоящего спортивного радио (Радио «Советский спорт» – прослушивание обязательно!) главный редактор Николай Яременко обсуждает острые темы футбольной современности: правда ли, что Евгений Гинер собирается бежать из ЦСКА, на что похож логотип Катара-2022 и кого поставить во главе судейского корпуса (Если не Егоров, то кто?).
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Главная тема – как нам обыграть шотландцев, которым мы влетали 0:3, даже когда они выходили на поле навеселе.
Остро и злободневно.
А если вы не слышали предыдущих аудиоподкастов – срочно исправляйтесь!
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