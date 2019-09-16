Кубок, Кокорин, Кононов – футбол на букву «К». Новый выпуск на спортивном радио! - Советский спорт
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16 сентября 2019 07:00Яременко Николай

Кубок, Кокорин, Кононов – футбол на букву «К». Новый выпуск на спортивном радио!

Актуальные спортивные события – в небанальном аудиокомментарии от главного редактора «Совспорта» Николая Яременко.

Когда Федун выгонит Кононова?

Почему Мамаев числится до сих пор в «Краснодаре»?

Что будут делать Коко и Мама в первый день свободы?

Советы от Хабиба: как правильно душить оппонентов.

РФС против футбола? Зачем все матчи Кубка играть в один день?

Шпрыгина и Малосолова судят. Они подлецы, но мы на их стороне!

Вся правда о нашем спорте – от главного редактора Николая Яременко.

Слушай настоящее спортивное радио от «Советского спорта»!

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