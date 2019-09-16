Кубок, Кокорин, Кононов – футбол на букву «К». Новый выпуск на спортивном радио!

Сумасшествие на Лазурном берегу! Головин не помог «Монако» победить в матче-триллереМонегаски вели два мяча в поединке с марсельским «Олимпиком», затем пропустили четыре, едва не сравняли счет, но в итоге уступили.16.09.2019 00:00ФутболМощенко Захар
«Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себяМактавиш переиграл Крикунова.12.09.2019 22:00ХоккейКостяев Иван
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Проворов выжал из «Филадельфии» максимумИван Проворов все-таки не сорвал подготовку к сезону: перед самым открытием тренировочных лагерей успел договориться с «Филадельфией» о новом контракте.13.09.2019 16:00ХоккейСлавин Виталий
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-приВ США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота.01.09.2019 13:40Фигурное катаниеТигай Лев
Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льдуКапитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея.15.09.2019 13:30ХоккейКузютина Елена
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и битьНурмагомедов расстроен журналистами.07.09.2019 15:15ММАЛео Елена
У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра«Советский спорт» рассказывает о суперматче в Казани.13.09.2019 22:00ХоккейКостяев Иван
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокатыВ субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России.08.09.2019 21:00Фигурное катаниеЧикирис Олег