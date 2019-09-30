Кононов в отставке, Ван Дейк и деньги, Хабиб и зеленые. Горячий аудиоподкаст!

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Прощание с «пиджаком», кто вместо Кононова в «Спартак»?

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Судьба животного: на Хабиба нападают зеленые.

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко легко и свободно говорит о самых неприятных историях в нашем спорте. Нет авторитетов, зато есть жесткая правда! На настоящем спортивном радио!