Кононов в отставке, Ван Дейк и деньги, Хабиб и зеленые. Горячий аудиоподкаст!

Зарплаты в НХЛ: по соотношению цена/качество Россия вне конкуренцииПосле того как 21-летний американец Мэттью Ткачук заключил-таки контракт с «Калгари», на рынке остались лишь три значимые неподписанные фигуры – финны Микко Рантанен, Патрик Лайне и американец Кайл Коннор.27.09.2019 10:00ХоккейСлавин Виталий
Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира.21.09.2019 16:00Фигурное катаниеТигай Лев
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-ПетербургеДаниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1.22.09.2019 20:00ТеннисМысин Николай
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – ТрусовойНа турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив.21.09.2019 22:15Фигурное катаниеТигай Лев
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулакиРоссийский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве.28.09.2019 16:30ММАУсачев Владислав
Уральцы – на щите, армейцы и «барсы» – на коне. Обзор игрового дня в КХЛУральцы – «Магнитка» и «Трактор» – потерпели очередные поражения в родных стенах, а чемпион ЦСКА на классе разгромил в гостях «Йокерит».25.09.2019 22:15ХоккейДомрачев Владислав
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей«Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ.26.09.2019 16:30ХоккейКостяев Иван
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже АсадуНа скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда.28.09.2019 14:30Фигурное катаниеТигай Лев
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US OpenНа Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены.05.09.2019 16:30ТеннисМысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий