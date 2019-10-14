Черчесов, Платини и Тедеско – герои нового аудиоподкаста

Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео)13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 09:51ММАВащенко Сергей
Евгений Ловчев: Три года назад мы плевались, глядя на сборную, теперь получаем удовольствиеОбозреватель «Советского спорта» – о победе над Кипром и в целом об игре сборной России. 13.10.2019 21:45Футбол
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-эндаО главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных.07.10.2019 09:30Фигурное катаниеТигай Лев
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками.13.10.2019 19:47Фигурное катаниеТигай Лев
Что делать, когда нет третьего. Юрий Цыбанев о льготном сезоне сборнойРоссия обыграла Шотландию, одержав шестую подряд победу в отборочном турнире Евро-2020.11.10.2019 12:00ФутболЦыбанев Юрий
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков.13.10.2019 10:25ММАВащенко Сергей
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянинИз трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили.10.10.2019 21:15ТеннисМысин Николай
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулитФинал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года.10.09.2019 17:30ТеннисАндронов Алексей
Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит?«Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок.08.10.2019 17:30БоксУсачев Владислав
Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у ГоловкинаТренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина.06.10.2019 10:00БоксУсачев Владислав