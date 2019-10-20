Тедеско, Ганус и другие путешественники, Свежий аудиоподкаст от «Советского спорта» - Советский спорт
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20 октября 2019 23:52Яременко Николай

Тедеско, Ганус и другие путешественники, Свежий аудиоподкаст от «Советского спорта»

Николай Яременко разбирает, что стоит за интригами главы РУСАДА Юрия Гануса, за нападками со стороны ВАДА, за креативом спартаковской пресс-службы. Настоящее спортивное радио от первого российского спортивного СМИ

Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
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