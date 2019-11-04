У «Зенита» свой чемпионат, свои правила, свои судьи и своя федерация. Аудиоподкаст - Советский спорт
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04 ноября 2019 22:12Яременко Николай

У «Зенита» свой чемпионат, свои правила, свои судьи и своя федерация. Аудиоподкаст

Настоящее спортивное радио от «Советского спорта» и главного редактора - Николая Яременко. На сей раз главред разбирает историю с несостоявшимся наказанием от ВАДА и феерическую работу судей на нашем футболе.

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