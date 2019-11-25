Почему «спорт» и «мошенничество» стали в России синонимами? Про ВФЛА, РУСАДА и чиновников - Советский спорт
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25 ноября 2019 08:52Яременко Николай

Почему «спорт» и «мошенничество» стали в России синонимами? Про ВФЛА, РУСАДА и чиновников

Главный редактор «Советского спорта» в новом аудиоподкасте снова беспощадно мочит спортивных функционеров, опустивших наш спорт на самое дно.

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