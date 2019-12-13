Россия на допинге: почему сейчас мы закапываем себя еще глубже? Свежий аудиоподкаст

Раскатать и треснуть – напутствие от ОтараВ преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам.08.12.2019 12:00ММАКушанашвили Отар
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыгратьВ минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене.11.12.2019 10:00БиатлонДомрачев Владислав
Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонкеЛариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке.05.12.2019 21:20БиатлонМысин Николай
Ждем от WADA и МОК контрольного выстрела?Возрожденный НХЛ Кубок мира-2024 и 2028 – прекрасная альтернатива продажным Олимпиадам.11.12.2019 13:00ХоккейСлавин Виталий
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлонОпубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым.04.12.2019 20:19БоксТигай Лев
Охота на «Витязя». Поветкин встретится с ХантеромРоссийский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина.06.12.2019 18:16Бокс
Лучшей была «Красная машина»В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций.10.12.2019 20:45ХоккейДомрачев Владислав
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка ДэвисаПервый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год.25.11.2019 21:00ТеннисМысин Николай
Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничьюВ Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя.08.12.2019 03:11БоксУсачев Владислав
Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактахВ ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30ТеннисМысин Николай