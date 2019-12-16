«Спорт без сисек»: во что превратилось фигурное катание? А еще – про Гинера. Новый аудиоподкаст

Усмешка над здравым смыслом – так можно охарактеризовать многое из происходящего в эти дни в российском спорте. Настоящее спортивное радио от главного редактора «Советского спорта» заскучать не даст. Вкручивайте наушники в ваши уши посильнее!
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео)Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику.14.12.2019 14:00ММАУсачев Владислав
«Бавария» – впереди Европы всей. И даже «Спартака»Мюнхенский суперклуб установил рекорд Лиги чемпионов, завершив групповой этап не только с шестью победами из шести, но и с самой большой разностью забитых и пропущенных мячей.12.12.2019 16:00ФутболБезъязычный Алексей
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфиналеСборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.21.11.2019 22:30ТеннисМысин Николай
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка»Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши.13.12.2019 10:00ФутболБезъязычный Алексей
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катанииНаш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине.08.12.2019 12:30Фигурное катаниеВолохов Юрий
Барышня с претензиями. Портрет Алены КосторнойПосле финала Гран-при-2019 лидерство среди одиночниц мира захватила 16-летняя россиянка Алена Косторная. Самое время поподробнее рассказать о новой чемпионке.12.12.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео)Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса.15.12.2019 10:30ММАВащенко Сергей
От Чистякова до Малкома. Лучшие и худшие трансферы РПЛ в сезоне-2019/20Летняя трансферная кампания российских клубов через призму осенней части сезона.15.12.2019 23:30ФутболЗибрак Артем
Сергей Тарасов: Елисеев стал увереннее себя чувствовать. Это даже видно по его интервьюОлимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 06.12.2019 18:51БиатлонВолохов Юрий