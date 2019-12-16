«Спорт без сисек»: во что превратилось фигурное катание? А еще – про Гинера. Новый аудиоподкаст - Советский спорт
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16 декабря 2019 02:30Яременко Николай

«Спорт без сисек»: во что превратилось фигурное катание? А еще – про Гинера. Новый аудиоподкаст

Очередной подкаст главного редактора «Советского спорта» Николая Яременко. Слушаем настоящее спортивное радио!

Усмешка над здравым смыслом – так можно охарактеризовать многое из происходящего в эти дни в российском спорте. Настоящее спортивное радио от главного редактора «Советского спорта» заскучать не даст. Вкручивайте наушники в ваши уши посильнее!

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