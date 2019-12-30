Турнир большого шлема: почему шлем не снял канадец, а безумно стыдно за наших? Аудиоподкаст - Советский спорт
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30 декабря 2019 23:30Яременко Николай

Турнир большого шлема: почему шлем не снял канадец, а безумно стыдно за наших? Аудиоподкаст

Подводим итоги печального для нашего спорта декабря вместе с главным редактором «Советского спорта» Николаем Яременко.

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