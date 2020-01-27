Кокорин и Прядкин – два героя минувшей недели. Новый аудиоподкаст от Яременко - Советский спорт
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27 января 2020 01:15Яременко Николай

Кокорин и Прядкин – два героя минувшей недели. Новый аудиоподкаст от Яременко

Кокорин, который заартачился. Прядкин, который переизбрался, не спросив разрешения у взрослых. Обсуждаем (как всегда, небанально!) главные темы минувшей недели.

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