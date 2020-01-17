Девушка дня. Анастасия Назаренко - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

17 января российской спортсменке Анастасии Назаренко исполнилось 27 лет. Девушка является многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике. В 2012 году она стала олимпийской чемпионкой в групповом многоборье. Также она является Заслуженным мастером спорта России.
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