Александра, Александра... Солдатова якобы пыталась покончить жизнь самоубийством

В предыдущем олимпийском цикле Солдатова значилась третьим номером сборной после Яны Кудрявцевой и Маргариты Мамун. Ожидалось, что перед Токио-2020 высокая красавица-гимнастка станет примой, однако она сначала проиграла конкуренцию сестрам Авериным, а потом потеряла и место в основе сборной. В интервью сайту ОКР накануне стартующего сегодня в Москве этапа Гран-при Ирина Винер заявила, что Александры не будет в числе шести спортсменок, представляющих Россию на турнире. Конкретно по Солдатовой было сказано: – У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась. Что произошло в среду вечером, доподлинно неизвестно. По версии телеграм-канала Мash, гимнастка порезала себе вены, однако вовремя одумалась и обратилась в больницу. Позднее ее госпитализировали в Институт Склифосовского. Сама спортсменка вчера опубликовала видео, в котором заявила, что просто порезалась ножом, а также сказала, что выступит на гала-концерте во время Гран-при.
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