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25 марта 2020 15:57РегбиБезъязычный Алексей

Карета вместо «дыни»

Многие спортивные звезды жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом, а итальянский регбист Максим Мбанда решил поработать водителем «неотложки».

Еще недавно Мбанда ловко обращался с «дыней», как принято называть мяч для игры в регби, а теперь крутит баранку кареты скорой помощи. Трудиться приходится днями напролет, но спортсмен не жалуется, считая, что в эти дни долг любого здорового итальянца - помочь пострадавшим от эпидемии. В обязанности Мбанды входит не только вождение автомобиля. Также он доставляет пожилым людям лекарства и еду, укладывает пациентов на носилки, сажает в кресла-каталки. Раньше ему никогда не доводилось видеть так близко смерть. Но сейчас Мбанда уже привык. Говорит, что «в эти дни многому научился, и будет сражаться с коронавирусом, пока силы не иссякнут». А парень он крепкий. Все-таки регбист.

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