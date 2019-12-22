Александр Большунов: железный человек

Пятьдесят километров – вызов не только для тела. Выходя на дистанцию, спортсмен должен стать машиной, каждая деталь которой работает безотказно. Оставаться сфокусированным, следить за дыханием, двигаться вперед – такое под силу только настоящим чемпионам. Александр Большунов, единственный лыжник в истории современной России и СССР, который смог завоевать четыре медали за одни Олимпийские игры, уверен: только когда перебарываешь себя, становишься достоин победы.
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