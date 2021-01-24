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Норвежцы снесли Большунова, бронза в биатлонной эстафете, Головин перевернул игру «Монако»
24 января 08:26
автор: Дмитрий Кузнецов

Норвежцы снесли Большунова, бронза в биатлонной эстафете, Головин перевернул игру «Монако»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Норвежские лыжники триумфально вернулись на Кубок мира

Норвежские лыжники триумфально вернулись на трассы Кубка мира в Финляндии. И в женском, и в мужском скиатлоне они заняли весь пьедестал. Причем лидер мужской сборной Норвегии Йоханнес Клэбо в Лахти не приехал, его появление ожидается в следующий уик-энд в шведском Фалуне. Но и в его отсутствие квартет скандинавов не оставил шансов нашей звезде Александру Большунову – он только пятый. Впереди него Эмиль Иверсен, Сюр Рете (отставание 0,4), Пол Голберг (6,6), Симен Крюгер (9,5). Россиянин проиграл победителю 20,9.

Не обошлось без скандала. На последнем круге в серой зоне, где нет камер, норвежец Холунд вынес россиянина с трассы. Большунов в интервью «Матч ТВ» объяснил этот инцидент так: «Норвежская тактика сработала. На последнем спуске Холунд упал на меня, а трое убежали – без шансов. Это не специально, но они могут все это продумать заранее. Возвращать долги будем на чемпионате мира, а сейчас пусть порадуются. Сегодня можно проиграть».

В женском скиатлоне первенствовала норвежка Тереза Йохауг. За ней расположились ее соотечественницы Хелена Фоссесхольм (28,1) и Хайди Венг (29,6). Лучшая из наших Наталья Непряева (1.02,5) – на шестом месте.

В воскресенье финский этап завершится эстафетами.

Биатлонисты не удержали лидерство в эстафете

Российские биатлонисты завоевали бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве. За нашу команду выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Золото – у сборной Франции. Антонен Гигонна, Кентен Фийон-Мейе, Симон Дестье и Эмильен Жаклен пришли к финишу с результатом 1 час 14 минут 25,8 секунды. Победители использовали на стрельбу 9 дополнительных патронов. Серебро досталось норвежцам (отставание 0,8 секунды, 9 доппатронов, 1 штрафной круг). Россияне проиграли чемпионам 50,8 (7 дп, 1 шк).

По ходу гонки наша команда лидировала. После второго этапа Елисеев передавал эстафету Логинову, опережая преследователей на 12 секунд. Победитель в пятничной индивидуальной гонке на 20 км Логинов перед стойкой имел преимущество над Дестье в 26,5. Однако вторую стрельбу Александр провалил, отправившись на штрафной круг. В итоге на последний этап Латыпов ушел с отставанием в 8 с небольшим, но замешкался на стойке, использовав все восемь патронов. Хорошо, что сумел выиграть финиш у опытного немца Долля, что принесло России третью медаль в сезоне.

Это второй подиум в Антхольце. А мог быть еще и третий. Промахи на двух последних выстрелах лишили Светлану Миронову победы в масс-старте на 12,5 км. На стойку она пришла с 12-секундным отрывом от конкурентов. Но два штрафных круга отбросили ее на шестое место. Обидно, но вместе с тем у нас появился оптимизм: перед чемпионатом мира, который стартует 10 февраля, Светлана в хорошей форме.

Золото в масс-старте у Жюли Симон (Франция), серебро у Ханны Оберг (Швеция), бронза у Лизы-Терезы Хаузер (Австрия).

Головин помог «Монако» одержать волевую победу над «Марселем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин удачно вышел на замену с начала второго тайма матча с «Марселем» (3:1) – наш легионер сделал две голевые передачи. После первых 45 минут хозяева уступали 0:1, но сумели добыть волевую победу. Россиянину хватило нескольких касаний, чтобы заработать угловой, а затем навесить со стандарта точно на голову Гильермо Марипану, сравнявшему счет на 47 минуте. Орельен Тчамени решающий мяч забил также после того, как Головин подал угловой. «Монако» вышел на четвертое место в Лиге 1, отставая от лидера «ПСЖ» на 6 очков.

«Аталанта» разгромила «Милан»

Лидер чемпионата Италии «Милан» сенсационно проиграл с крупным счетом «Аталанте» в домашней встрече – 0:3. Голы забили Ромеро, Иличич и Сапата. Полузащитник гостей Алексей Миранчук на поле не появился. У хозяев 600-й матч в клубной карьере провел 39-летний швед Златан Ибрагимович, восстановившийся после травмы. На 70-й минуте на замену у миланцев вышел новичок команды хорват Марио Манджукич, которого слухи отправляли в «Локомотив» и ЦСКА.

«Россонери» потерпели самое чувствительное поражение в чемпионате Италии с 22 декабря 2019 года, когда также проиграли «Аталанте» (0:5). Осечкой «Милана» не смог воспользоваться в полной мере «Интер», сыгравший вничью в гостевом матче с «Удинезе» (0:0) и приблизившийся к лидеру на расстояние двух очков, хотя в случае победы мог догнать земляков.

Первые шайбы Григоренко и Гаврикова

Бывший нападающий ЦСКА Михаил Григоренко забросил первую шайбу за «Коламбус», с которым летом подписал контракт на один сезон и 1,2 миллиона долларов. Наш легионер на 11-й минуте матча с «Тампой» вывел свою команду вперед - 2:1. Увеличили счет хозяева также благодаря российскому голу – защитник Владислав Гавриков успешно подключился к атаке «Блю Джекетс» и мощным броском пробил Андрея Василевского. Для Гаврикова это также первая шайба в сезоне. «Коламбус» в итоге довел встречу до победы – 5:2.

«Бостон» разгромил «Филадельфию» - 6:1. По дублю сделали Патрис Бержерон и Брэд Маршан. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 22 минуты 33 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Вратарь проигравших Картер Харт на эмоциях разбил после матча свою клюшку о каркас ворот. Для этого ему понадобилось пять ударов.

«Монреаль» в гостях выиграл у «Ванкувера» - 5:2. Новичок «Канадиенс» защитник Александр Романов отыграл за матч немногим менее 20 минут, но очков не набрал.

источник: «Советский спорт»
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