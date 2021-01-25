Финны подставили Большунова, золото в биатлоне, у Капризова рекорд, «МЮ» выбил «Ливерпуль» из Кубка

У России-1 после финиша отобрали бронзу в эстафете

Скандалом завершилась мужская лыжная эстафета на этапе Кубка мира в Лахти, на котором все гонки выиграли вернувшиеся на трассы после перерыва норвежцы. Скандинавы не оставили никому шансов в соревновании квартетов. Первая российская сборная (Червоткин, Белов, Спицов, Большунов) вела борьбу за серебро с финнами. В финишном створе отчаянную попытку догнать соперника предпринял наш Александр Большунов. Он уже приблизился к Йони Мяки, но тот оттер россиянина на грани фола, а может, и за гранью. Это привело нашу звезду в бешенство. Большунов попытался ударить соперника палкой, а уже после финиша снес его, даже не попытавшись затормозить.

Происшествие не осталось без последствий. Россию-1 дисквалифицировали. Однако без бронзы сборная все равно не осталась. Четвертой по времени была Россия-2 (Семиков, Якимушкин, Мельниченко, Устюгов), она и переместилась на место первой команды. Хорошо еще, что Большунов избежал последующей дисквалификации.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе встала на сторону нашего лыжника в этом конфликте. Она признала, что Большунов умышленно въехал в финна после гонки, но отметила, что соперник поступил по-свински. «По-другому сказать не могу. По лицу Мяки было видно, что он понимал, что нарушил правила». Финны, тем не менее, дисквалификации избежали.

В женской эстафете без Юлии Белоруковой-Ступак, Татьяны Сориной-Алешиной и Алисы Жамбаловой, не приехавших в Финляндию из-за проблем со здоровьем, можно было надеяться разве что на бронзу. Но на деле россиянкам пришлось довольствоваться деревянной медалью. Кирпиченко, Непряева, Нечаевская, Истомина только четвертые. Золото у норвежек, серебро у шведок, бронза у финок.

Россиянки выиграли эстафету в биатлоне

Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. В составе нашей команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Второе место заняла Германия с отставанием 11 секунд, третье – Франция, минус 21,2.

Открывавшая гонку у россиянок Павлова уверенно держалась в группе лидеров, промахнулась на «лежке» лишь однажды и ушла со стрельбища пятой в 8 секундах от лидера Лизы Витоцци. Итальянка осталась первой и после «стойки».

Акимова и немка Янина Хеттих синхронно пришли в лидерах к финишу второго этапа. На третьем стартовала наша главная звезда Миронова. Светлана сумела удержаться в ведущей группе, передав эстафету Кайшевой в 4 секундах от немецкой команды.

Судьба золота прояснилась уже на «лежке». Все три преследовательницы лидировавшего дуэта промахнулись. Первое место разыграли Россия и Германия. Кайшева дважды смазала на стойке, но сумела собраться и избежать штрафного круга. А вот немка Пройсс, хотя и промахнулась всего раз, но так разволновалась, что провела на огневом рубеже намного больше времени, чем наша биатлонистка. Ульяна убежала на 8,6 секунд раньше соперницы и догнать себя никому не позволила.

У мужчин масс-старт выиграл норвежец Йоханнес Бе. Лучшими из наших стали Александр Логинов (19-й) и Эдуард Латыпов (20-й).

Капризов набрал 6 очков в 6 матчах

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в игре с «Сан-Хосе» (3:5) и стал первым новичком в истории «Уайлд», которому удалось набрать 6 (1+5) очков в первых шести матчах сезона. Наш легионер провел на льду 19 минут 36 секунд – больше всех среди форвардов своей команды, дважды бросил по воротам и завершив встречу с показателем полезности «+1».

«Вашингтон» в отсутствии русского квартета уступил по буллитам «Баффало» - 3:4. Напомним, что российские легионеры «столичных» Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены лигой как минимум на четыре матча за нарушение правил безопасности по распространению коронавируса.

Не везет пока нашему голкиперу-новичку в «Айлендерс». Илья Сорокин проиграл оба матча в чемпионате, пропустив 7 шайб. На этот раз экс-армеец отразил 22 из 24 бросков в игре с «Нью-Джерси», но его партнеры не смогли распечатать ворота соперника – 0:2. В своей дебютной встрече в лиге Сорокин уступил «Рейнджерс» - 0:5, заменив получившего на предматчевой раскатке травму Семена Варламова.

Артемий Панарин набирает очки в четырех матчах подряд. Всего на счету форварда «Рейнджерс» 6 очков в 5 играх. В проигрышном для ньюйоркцев поединке с «Питтсбургом» (2:3) россиянин провел на льду 21 минуту 31 секунду (это лучший показатель среди нападающих команды) и сделал результативную передачу. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин парировал 16 бросков, но проиграл третий матч из трех в сезоне (один по буллитам), в которых принимал участие.

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в Кубке Англии

«Манчестер Юнайтед» выбил из Кубка Англии «Ливерпуль». В 1/16 финала «МЮ» вырвал у красных победу в зрелищном поединке на 78-й минуте - 3:2. Решающий мяч со штрафного забил вышедший на замену Бруну Фернандеш. Отличились у победителей также Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. А у проигравших дубль на счету Мохамеда Салаха.

Это второе подряд поражение команды Юргена Клоппа. 21 января «Ливерпуль» уступил в рамках АПЛ «Бернли» (0:1). А всего в последних семи матчах у прошлогоднего чемпиона одна победа, три ничьих и три поражения.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после игры признался, что был уверен в успехе Фернандеша. «Отличный гол со штрафного. Когда не выпускаешь Бруну в старте, он остается на 45 минут после тренировки и исполняет штрафные. Так было перед этим матчем. Я был вполне уверен, что он может забить, если у него появится такая возможность».

В 1/8 финала «МЮ» сыграет в Кубке Англии с «Вест Хэмом».

«Спартак» почти договорился с «Аяксом» о переходе Промеса

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес может вернуться в «Спартак». Красно-белые близки к договоренностям с голландским клубом по трансферу игрока. Переход обойдется москвичам в 12 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года с зарплатой 2,7 млн плюс бонусы.