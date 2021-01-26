Большунов покаялся перед финном, Кокорин заговорил на английском, Абрамович уволил Лэмпарда

Новые скандалы российскому спорту не нужны. Можно спрятать свою гордыню куда подальше, пока нас еще и в лыжах санкциями не обложили.

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в г. Лахти (Финляндия). Враждебность не является частью духа российской команды, мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями», - говорится в послании на официальном сайте ассоциации.

FIS не посчитал нужным накладывать на проштрафившегося россиянина дополнительные санкции. А вот кто-то из финских «доброжелателей» не успокоился и в электронным виде отправил в местное отделение полиции заявление с требованием рассмотреть все обстоятельства попытки умышленного нанесения травмы. Судя по всему, ход делу не дадут. Но на фоне этих «заяв» к вчерашнему вечеру первые эмоциональные выступления наших авторитетных людей из лыжного мира с призывами набить финну морду сменились покаянным письмом.

Не утихает скандал, вызванный поступком российского лыжника Александра Большунова на этапе Кубка мира в Лахти. В воскресенье в мужской эстафете наш лидер в финишном створе проиграл финну Йони Мяки, после чего с досады умышленно не стал тормозить и сбил соперника с ног , а перед этим пытался ударить его палкой. Первая российская сборная была дисквалифицирована по итогам гонки и лишена третьего места. После чего бронза досталось России-2.

Кокорина пригласил на ужин президент

Нападающий Александр Кокорин в понедельник прибыл в Италию вместе с женой Дарьей и сыном Майклом. «Фиорентина», с которой игрок «Спартака» намерен подписать контракт после прохождения медосмотра, разместила в Инстаграм фото семьи футболиста на борту самолета.

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Надо сказать, что итальянский клуб умело организовал информационную поддержку новичку. По ходу дня в соцсетях клуба появлялись различные фото и видео Александра. Например, такой ролик, где Кокорин на русском и английском сообщает, что он уже во Флоренции: «Вперед, «Фиорентина»!

Свое первое интервью 29-летний форвард дал на английском, заявив, что счастлив оказаться в таком клубе и стране. Свой выбор он объяснил тем, что считает Флоренцию самым прекрасным городом Европы. К тому же в нем играет топ-команда с большой историей. А также заметил, что это было совместное решение семьи. Кокорин пообещал приложить все усилия, чтобы выиграть с «Фиорентиной» много титулов.

Будущий новичок застолбил за собой 91-й номер. Его привычная девятка в клубе занята. Вечером он отужинал с президентом клуба Рокко Коммиссо по просьбе босса. А сегодня должен подписать с «Фиорентиной» контракт и провести первую тренировку с командой, которая после 19 туров занимает в чемпионате 12-е место.

Трансфер обойдется итальянцам в 4 с небольшим миллиона евро. Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года, а его зарплата будет меньше, чем в «Спартаке». Красно-белые платили Кокорину 3 млн в год, «фиалки» раскошелятся на 1,7 плюс бонусы. Хорошо уже то, что у россиянина будет стимул – есть за что биться в серии А.

«Челси» сменит Лэмпарда на Тухеля

«Челси» отправил в отставку главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Амбициозная команда после 19 туров идет девятой в чемпионате Англии, отставая от лидера на 11 очков. Это переполнило чашу терпения владельца лондонского клуба Романа Абрамовича. В сообщении пресс-службы, размещенном на официальном сайте синих, легенде клуба выражается благодарность за период его работы. В то же время в своих комментариях Абрамович не скрывает, что увольнение было единственным правильным выходом в сложившейся ситуации.

Результаты клуба были неутешительными, учитывая мощную летнюю трансферную кампанию. «Челси» потратил на новичков почти четверть миллиарда евро. Однако после прошлогоднего четвертого места игра команды в текущем сезоне поблекла. Лэмпард стал девятым тренером, покинувшим лондонцев начиная с 2011 года. Судя по всему, его заменит Томас Тухель, который недавно был отправлен в отставку в «ПСЖ». Немец вывел парижан в финал Лиги чемпионов-2020, где в равной борьбе проиграл «Баварии» - 0:1.

У Ковальчука в 10 матчах 11 очков

В КХЛ «Спартак» продолжает борьбу за выход в плей-офф. Вчера москвичи в концовке основного времени матча против «Торпедо» сумели сравнять счет – 2:2, а затем вырвали победу в овертайме. Решающую шайбу Цыплаков забросил на 63-й минуте. Красно-белые занимают девятое место, имея после 49 игр 52 очка. Столько же у восьмой команды Запада «Витязя», но подмосковный клуб провел на матч больше. Вчера коллектив из Подольска на своем льду выиграл у «Куньлуня» - 3:0.

Две передачи Илья Ковальчука помогли «Авангарду» победить на выезде «Йокерит» - 5:2. 37-летний нападающий в 10 матчах сезона набрал уже 11 (3+8) очков. Отметим также, что форвард «ястребов» Илья Каблуков наконец-то прервал свою впечатляющую серию без голов в 121 матч. До вчерашнего вечера последний раз он отличился заброшенной шайбой 14 ноября 2018 года – еще в составе СКА.