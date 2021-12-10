Вероника Степанова: Мы проиграли эстафету биатлонисткам, они - развлечение публики

Российская лыжница Вероника Степанова объяснила, почему биатлон в России популярнее, чем лыжные гонки.

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да - проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России ( в Норвегии, кстати, наoборот).

Сто тысяч комментаторов может написать, что «лыжи лучше» - но, пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу , «развлечение публики», именно они.

Если вы считаете по другому - не тратьте энергию в спорах - просто сделайте так, чтобы все ваши родные, друзья, соседи и знакомые в ближайшие выходные смотрели именно лыжные гонки на этапе Кубка мира в Давосе.

Не все наши гонки будет транслировать впрямую. Потому, что биатлон популярнее - как уже было сказано. В ваших силах это изменить. Спасибо заранее», - написала Степанова в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

Напомним, россиянки победили в женской эстафете в рамках второго этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. В это же время в шведском Эстерсунде биатлонистки в своей гонке заняли восьмое место.