Шведский лыжник Юханссон сдал положительный тест на коронавирус в Пекине

Шведский лыжник Лео Юханссон сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин для участия в Олимпийских играх.

По информации пресс-службы Олимпийского комитета Швеции, Юханссон уже перенес болезнь две недели назад, после чего сдал шесть отрицательных анализов.

Два его партнера по сборной - Маркус Грате и Калле Хальфварссон, контактировавшие с заболевшим, будут находиться под наблюдением специалистов.

Юханссона отправили на карантин. В течение суток он обязан сдать два отрицательных теста для того, чтобы вернуться в расположение команды. В противном случае спортсмен останется на карантине, срок которого может достигать от 21 дня до пяти недель.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля.