Кершоу считает, что Непряева займет третье место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу рассказал о том, какие лыжницы являются основными претендентками на завоевание медалей в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Отметим, что соревнования у женщин запланированы на 5 февраля в 10:45 мск.

– Я ожидаю победы Йохауг. Сейчас Тереза находится в своей лучшей форме. К тому же трасса расположена на высокогорье. Что касается второй строчки, то я думаю, что ее займет Карлссон. В текущем сезоне Фрида меня очень впечатлила, а этой зимой он особенно хороша. Третье место в гонке в моем прогнозе, пожалуй, займет Непряева, – сказал Кершоу в эфире подкаста Faster Skier.

Добавим, что нынешнем сезоне Непряева лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 843 очка. При этом россиянка стала победительницей «Тур де Ски».