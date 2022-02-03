«На нас ветер не станет дуть сильнее, чем на соперников». Вяльбе - о погоде на олимпийской трассе

Президент ФЛГР Елена Вяльбе не считает, что сложные погодные условия в Пекине могут сказаться на результатах российских лыжников.

«Успокаивает одно: для всех все одинаково. На нас ветер не станет дуть сильнее, чем на соперников. И снег не будет скользить хуже только у российских спортсменов.

В морозах я не уверена. Перед Пхенчханом тоже пугали страшными ветрами, а по факту в Корее оказалась хорошая зима. Так что как оно получится в Пекине, узнаем только на месте», - приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Торжественная церемония открытия состоится 4 числа.