Елена Вяльбе: Каждая Олимпиада - очередная война

Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что собирается лететь в Пекин, чтобы команда чувствовала ее поддержку на Олимпийских играх.

«А вы предлагаете сидеть дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада - очередная война. А какая может быть война без руководителя? Это неправильно. Еду в Китай, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были.

Я отправляюсь от FIS. Скорее всего, с командой получится только дистанционное общение - рация, скайп. Но сборная все равно должна знать, что я рядом. Да и еще посмотрим. В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге все было нормально», - приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Ранее руководительница отечественных лыжников предположила, что сложные погодные условия не окажут серьезного влияния на результаты российских спортсменов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.