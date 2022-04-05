Вяльбе высказалась о тренерских качествах Трефилова и Тутберидзе

Президент ФЛГР Елена Вяльбе рассказала, как она относится к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи подопечные нередко занимают призовые места на крупных турнирах, и Евгении Трефилове, который привел женскую гандбольную сборную к победе на Олимпиаде-2016 в Рио де Жанейро (Бразилия).

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, – она жёсткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать.

Евгений Васильевич всё же не такой жёсткий тренер, как Николай Васильевич Карполь. Я вообще гандбол знаю не понаслышке, тем более в своё время у нас с Талантом Дуйшебаевым квартиры были по соседству, я даже на какие-то матчи ЦСКА с кем-то ещё специально выбиралась. Ну и каждый матч нашей женской сборной в Рио-де-Жанейро смотрела, переживала», — сказала Вяльбе «Чемпионату».

Тутберидзе воспитала четырех олимпийских чемпионов в разные периоды карьеры. На счету Трефилова четыре выигранных чемпионата мира с женской сборной России (2001, 2005, 2007, 2009), серебро на Олимпиаде-2008 и победа на Играх-2016.