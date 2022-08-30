Губерниев призвал российских лыжников и биатлонистов не рассчитывать на попадание на ЧМ

Комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал российским лыжникам и биатлонистам не рассчитывать на участие в международных соревнованиях в предстоящем сезоне.

«С интересом наблюдаю,как некоторые наши знаменитые лыжники и биатлонисты верят в своё участие на ЧМ грядущей зимой! Российские спортсмены замечательные, но наивные! Готовьтесь к Кубкам страны! На международной арене мы появимся очень не скоро», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство IBU рекомендовало своему конгрессу продлить отстранение российских биатлонистов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Ближайшее заседание конгресса пройдет 15 сентября в Зальцбурге.