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Бабиков победил в масс-старте на пятом этапе Кубка России по биатлону

В тройке лучших Евгений Гараничев и Александр Поварницын.
15 января 2023 12:01
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира в эстафете 4х7,5 км, четырехкратный чемпион Европы биатлонист Антон Бабиков победил в масс-старте на пятом этапе Кубка России, который проходит в Демине (Ярославская область).

Дистанцию в 15 км спортсмен преодолел за 38 минут 15,4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место у Евгения Гараничева (отставание 37,7 секунды, 2 промаха), замкнул тройку лучших Александр Поварницын (+49,5, 3 промаха).

Позднее здесь же состоится женский масс-старт, а этап завершится 16 января.

источник: «Советский спорт»
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