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Известен текст письма «ПСЖ» к Мбаппе после решения игрока не продлевать контракт

Футболист не примет участия в сборе.
23 июля 2023 08:20
автор: Александр Поволоцкий

Французское издание RMC Sport опубликовало текст письма «ПСЖ» к форварду Килиану Мбаппе после его заявления не продлевать соглашение с клубом.

Ранее сообщалось, что руководство парижской команды исключило 24-летнего футболиста из списка игроков, которые отправятся на предсезонный сбор в Японию.

«Прежде всего, важно помнить, что настроение, которое диктовало наши переговоры весной 2022 года, всегда заключалось в том, чтобы вы продолжали работать в «ПСЖ» — семье, которая столько лет делала невозможное для вашей карьеры. Это позволило бы нам дать положительный ответ на запрос о вашем трансфере», — говорится в письме.

В СМИ также сообщалось, что »ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 34 матча, в которых забил 29 мячей и отдал пять голевых передач

источник: RMC Sport
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