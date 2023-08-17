Вяльбе рассказала о планах организации совместного шоу лыжников и биатлонистов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подтвердила информацию о желании создать совместное шоу с участием лыжников и биатлонистов, которую ранее дал исполнительный директор СБР Александр Пак.

«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока есть проблемы с форматом шоу. С Паком мы общались по этому поводу, но никакой конкретики не было. Думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем и порадуем всех развлекательным шоу с лыжниками и биатлонистами», – приводит слова Вяльбе Sport24.ru.