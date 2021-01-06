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06 января 23:49

Большунов рассказал, когда перейдет в биатлон

Во второй гонке подряд на «Тур де Ски» первые пять мест заняли российские лыжники.

Российский лыжник Александр Большунов поделился мыслями о возможном переходе в биатлон.

- Почему лыжники бегут, а биатлонисты - нет? Я не эксперт в биатлоне, я делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, нужно хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, поскольку в сезоне тренироваться некогда и именно в летний период надо заложить базу - тот объем, который будет помогать тебе весь сезон. Мой переход в биатлон? У меня здесь еще много нерешенных проблем. Вот когда в лыжах будет все в порядке, - приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Напомним, что в среду Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Вторым стал Иван Якимушкин, третьим - Евгений Белов, четвертым - Алексей Червоткин, пятым - Андрей Мельниченко.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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