Тарьей Бе высказался об изменениях в программе биатлонных гонок

«В биатлоне многие решения IBU о программе соревнований были связаны не только с решением от сердца. Они посмотрели, какие дистанции интереснее всего зрителям как на стадионе, так и по телевизору. Это делалось и для привлечения публики на стадион, и чтобы большее число спортсменов и команд имели возможность заявить о себе. Они добились в этом большого успеха. Поэтому лыжным гонкам, возможно, стоит взять пример.

Очень популярной в биатлоне стала смешанная эстафета. Норвегия и Швеция, вероятно, всё ещё лучшие страны, но на пьедестале всё большая конкуренция. И мы, вероятно, увидим большие сюрпризы. Это немного нарушит уникальность лыж: изменить программу соревнований, чтобы сделать её более конкурентной. Но я думаю, что в этом ключ», — цитирует Бё VG.