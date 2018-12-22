Что делать с Клэбо? А мы его Большуновым! Итоги года в лыжах - Советский спорт
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    • Лыжный спорт22 декабря 2018 13:30Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Что делать с Клэбо? А мы его Большуновым! Итоги года в лыжах

    В 2018-м на первый план в лыжных гонках одна за другой вышли две ярчайших новых суперзвезды: норвежец Йоханнес Клэбо и наш Александр Большунов.

    СОБЫТИЕ ГОДА

    В олимпийский год все самое-самое, конечно, происходило на трассах Пхенчхана. Однако и среди тамошних событий можно выделись одно. Это была последняя, пятая Олимпиада Марит Бьорген.

    Легендарная норвежка, известная как своими победами, так и использованием на вполне легальных основаниях (с разрешения FIS) лекарств против астмы, запрещенных для обычных лыжников, приехала на корейские Игры в 37 лет. И в первой же гонке (скиатлоне) проиграла на финише золото Шарлотте Калле из Швеции. Неужели великая Бьорген закончилась?..

    Да ни в коем случае! Сначала Марит взяла у шведок убедительный реванш на последнем этапе эстафеты. А в последний день Олимпиады на марафонской 30-километровой дистанции привезла всем соперницам почти две минуты! Это золото стало восьмым в карьере Бьорген, а по общему числу медалей, завоеванных на Играх, она достигла отметки в 15 наград, что является рекордом для зимних видов спорта. Например, у биатлониста Уле-Эйнера Бьорндалена – на две медали меньше.

    По всем статьям превосходит его Бьорген и в количестве побед на Кубке мира. Гонка преследования в Фалуне в заключительный мартовский день КМ-2017/18 принесла Бьорген аж 143-е (!) золото, причем 114 из них добыты в личных дисциплинах. Ну, а последний раз прославленная норвежка вышла на старт 7 апреля. Уже в 38, на чемпионате страны.

    Прежние герои уходят на покой – вот и Петтер Нортуг на днях тоже объявил о завершении карьеры. Но его с Бьорген места на лыжном олимпе вовсе не пустуют – совсем наоборот.

    ГЕРОЙ

    Йоханнес Клэбо по возрасту вполне годится Бьорген в сыновья. Этот рыжий норвежец в уходящем году стал самым молодым (21 год) победителем общего зачета Кубка мира и самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Причем по количеству чемпионских титулов в Пхенчхане-2018 Клэбо поделил первое место среди представителей всех видах спорта с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом – оба завоевали по три золота.

    Победы на корейских трассах Клэбо одержал в эстафете и обоих спринтерских дисциплинах – личной и командной. Норвежец особенно силен в классическом стиле, хотя его техника отличается от общепринятых образцов: на подъемах Клэбо не уезжает от конкурентов, а просто убегает от них вприпрыжку, словно у него на ногах и нету никаких лыж. На финишной прямой он тоже очень хорош, но до борьбы на последних метрах у него дело доходит редко. Куда чаще Клэбо сразу отрывается от соперников и завершает дистанцию в гордом одиночестве. Весь сезон-2017/18 его превосходство над всеми было столь велико, что никто не мог понять: что же делать с этим бешеным рыжим монстром?..

    ОТКРЫТИЕ

    Управа на Клэбо нашлась гораздо быстрее, чем ожидали многие – и не где-нибудь, а в России. Александр Большунов, который еще младше норвежца на пару месяцев с небольшим (22 ему исполнится под Новый год, 31 декабря), поразил многих уже в Пхенчхане, где завоевал три серебра и бронзу, а в 50-километровом марафоне был очень близок к чемпионскому титулу. Но в конце года выяснилось, что это было только начало.

    В первой же гонке нового сезона Большунов обыграл Клэбо на финише спринта таким мощным спуртом, что скандинав от расстройства сразу убежал с трассы, подальше от телевизионных и фотокамер. Большунов же на следующий день разобрался со всеми и в дистанционной гонке на 15 км. Он возглавил общий зачет КМ, в котором лидирует до сих пор. И теперь уже норвежцы растерянно разводят руками: что же делать с этим невероятным русским?

    ЧЕМ ЗАПОМНИЛИСЬ НАШИ

    Перед Пхенчханом WADA и МОК отстранила от Игр почти всех маститых российских лыжников. Однако наша сборная от этого чуть ли не выиграла! Отправившись в Корею фактически молодежным составом, она вернулась оттуда с восемью медалями – больше добыли только норвежцы. Кроме Большунова блестяще проявили себя Денис Спицов, Андрей Ларьков, Юлия Белорукова, Наталья Непряева и другие.

    А сейчас, когда к молодым героям Пхенчхана вновь присоединились опытные мастера – такие, как Сергей Устюгов, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, в распоряжении у нашего лыжного руководства, во главе с Еленой Вяльбе, оказалась самая настоящая Dream Team. Не хватает разве что Александра Легкова, который решил завершить карьеру. Впрочем, и без него на скором чемпионате мира в Австрии (с 20 февраля по 3 марта) российская команда должна выглядеть очень грозно. Берегись, Норвегия!

    ЛУЧШЕЕ ЗА ГОД. БОЛЬШЕ ТЕКСТОВ – ЗДЕСЬ

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